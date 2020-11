Noelia envoie un joli message à ses fans sur des transparents | Instagram

La chanteuse portoricaine Noelia a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel où elle a envoyé un message à ses followers d’une manière tendre mais en même temps affectueuse.

Noelia Elle a été caractérisée par le fait d’être une artiste à part entière, non seulement elle est une chanteuse à succès, c’est aussi une femme d’affaires renommée qui a beaucoup donné à parler, notamment pour sa participation au soutien de la société face à la pandémie qui dure depuis plusieurs mois.

L’interprète de “Donnez-moi une raison” est une femme toujours reconnaissante envers ses followers, elle essaie constamment de savoir comment ils vont, leur envoie des salutations et essaie de les chouchouter avec des photos et des vidéos formidables.

À cette occasion Noelia Elle a décidé de le faire à travers une vidéo dans laquelle elle apparaît assise sur un banc, elle porte des vêtements moulants et un haut transparent avec lequel on peut facilement voir ses charmes, elle est également accompagnée de bottes assez hautes de couleur dorée.

Quant à la description de la vidéo, il s’est limité à écrire “Je t’aime, merci”, accompagné de plusieurs hashtags, dans son message il a partagé ce qui suit:

Je profite de cette occasion pour vous envoyer un bisou et vous remercier pour tout votre soutien et tout votre amour tout au long de toutes ces années, je vous aime, je vous adore, je vous aime, beaucoup de bisous et de bénédictions », a déclaré Noelia.

Grâce au soutien qu’elle a reçu depuis qu’elle a commencé sa carrière en 1999, ses succès continuent de se faire entendre et plusieurs chanteurs et groupes ont même décidé de se lancer à nouveau, en couverture en différentes versions, pour Noelia c’est une fierté que d’autres personnalités de la musique tenez-en compte pour sortir les chansons qui sont dans nos cœurs depuis des années.

Les mélodies de Noelia ils sont immédiatement liés au romantisme, grâce à des chansons comme “Tú” ou “Clávame tu amor”, des millions de couples ont connu l’amour et ont immédiatement commencé à les associer.

La plus belle femme de la planète Terre vous a envoyé une poupée », a écrit un internaute.

La mannequin, chanteuse, actrice, femme d’affaires et personnalité d’Internet trouve constamment des moyens créatifs pour attirer l’attention de ses fans, elle essaie toujours de les attirer pour s’abonner à sa page OnlyFans, ses invitations sont plus que des propositions ardentes où elle n’a pas honte certains pour montrer sa silhouette avec de petits vêtements.

Pour le moment Noelia se concentre sur sa page OnlyFans, au fil des semaines, il y a eu plusieurs photographies ou vidéos qui se réfèrent à ladite page où les personnes qui y sont abonnées ont accès à un contenu qui est uniquement accessible aux adultes, il est dit que Vous pouvez partager des photos sans aucun vêtement, bien que ce dernier soit facultatif.

Noelia n’est pas la première célébrité à se décider à s’aventurer dans cette nouvelle “industrie”, ce sont d’autres personnalités qui l’ont également fait, on dit qu’aujourd’hui plus de personnes ont un compte que d’abonnés.

Bien qu’il existe de nombreux comptes dans OnlyFans, Noelia y est sûrement devenue extrêmement populaire, l’interprète de “You” a peut-être été l’une des premières personnalités à lancer peut-être une page de ce style.

Malgré le fait que Noelia soit née à San Juan, Porto Rico, on pourrait dire que le Mexique l’a adoptée comme une mexicaine de plus, grâce à l’amour et au développement de sa carrière dans le pays, la chanteuse est devenue une autre “fille adoptive”, beaucoup d’entre nous l’adorent grâce C’est à cause de son humilité et de sa personnalité, en plus d’avoir soutenu certains hôpitaux tout au long de la pandémie, c’est pourquoi il a gagné encore plus l’affection du peuple mexicain.

