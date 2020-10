Epic Games a de nouveau riposté contre Apple dans un nouveau dossier judiciaire, affirmant que le fabricant d’iPhone «n’a aucun droit sur les fruits du travail d’Epic», la dernière salve de la bataille en cours entre les deux sociétés.

Récapitulatif rapide: en août, Epic a introduit un nouveau système de paiement direct dans son jeu Fortnite très populaire pour contourner les frais de 30% d’Apple. Apple a expulsé Fortnite de l’App Store pour avoir enfreint ses règles, et Epic a répondu par une poursuite civile contre Apple, alléguant qu’Apple violait la loi antitrust. Epic a également révélé qu’Apple avait menacé de résilier le compte développeur utilisé pour prendre en charge la plate-forme Unreal Engine de la société, ce qui empêcherait Epic de développer de futurs jeux pour iOS ou Mac.

Plus tôt ce mois-ci, la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers a accordé une injonction qui empêche Apple de riposter contre Unreal Engine, mais a refusé d’accorder une injonction qui aurait restauré Fortnite dans l’App Store d’Apple.

Pendant ce temps, Apple a déclaré qu’il demanderait des dommages-intérêts à Epic pour avoir prétendument rompu son contrat avec l’App Store iOS. Le dossier comprenait des demandes reconventionnelles pour enrichissement sans cause et ingérence délictuelle dans la relation d’Apple avec ses clients.

Apple soutient qu’il y avait des raisons commerciales légitimes à ses actions. “De tout temps, [Apple’s] la conduite était raisonnable et … ses actions ont été entreprises de bonne foi pour promouvoir des intérêts commerciaux légitimes et ont eu pour effet de promouvoir, d’encourager et d’accroître la concurrence », lit-on dans la plainte. «Le mépris flagrant d’Epic pour ses engagements contractuels et autres fautes a causé un préjudice important à Apple.»

Mais dans le dossier de vendredi, Epic a déclaré que ses actions «sont bien loin de la conduite délictueuse – même prétendument criminelle – que l’opposition d’Apple dépeint. En termes simples, Epic n’a rien «volé» qui appartenait à Apple. » La société ne pouvait pas «voler» le produit de la vente de ses propres efforts créatifs et n’a «interféré avec aucun avantage économique potentiel qu’Apple cherchait à obtenir des utilisateurs de Fortnite séparément de leur intérêt pour Fortnite», déclare le dossier.

“Les affirmations répétées de vol d’Apple se résument à l’affirmation extraordinaire selon laquelle la collecte de paiements par Epic par les joueurs du jeu d’Epic pour profiter du travail des artistes, designers et ingénieurs d’Epic est la prise de quelque chose qui appartient à Apple”, a déclaré Epic dans son dossier. .

Rogers a déclaré que l’affaire devrait être soumise à un jury pour décider et suggérer un cadre de procès pour l’été 2021. «C’est assez important pour comprendre ce que de vraies personnes pensent», a-t-elle déclaré. «Ces problèmes de sécurité concernent-ils les gens ou non?»

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire samedi.