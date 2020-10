au moins 10 personnes sont maintenant infectées par le COVID-19 en relation avec une épidémie dans un Walmart du Colorado. Les responsables de la santé publique disent surveiller l’épidémie dans ce magasin, selon un rapport de CBS News Denver. Il s’agit de la deuxième épidémie dans un Walmart à Colorado Springs.

Les identités des 10 personnes qui ont contracté le coronavirus dans un Walmart de Colorado Springs n’ont pas été révélées et il n’est pas clair s’il s’agit de clients ou d’employés. Les cas ont été signalés pour la première fois mercredi dernier, tous liés au Walmart Supercenter sur E. Platte Ave. Un autre Walmart de la ville – ner Powers et Palmer Park Boulevard – a connu une épidémie en août. Le magasin de l’avenue E. Platte est maintenant fermé jusqu’à mercredi matin.

Walmart a déclaré que la fermeture faisait “partie d’un programme lancé par l’entreprise” pour donner “du temps supplémentaire à un spécialiste tiers pour assainir davantage le magasin”, selon The Colorado Springs Gazette. L’épidémie d’août a atteint un total de 11 cas, et les responsables espèrent que celui-ci pourra être contenu rapidement.

Les responsables locaux de la santé publique appellent cela la troisième vague de cas de coronavirus dans le comté d’El Paso, au Colorado. Dimanche, ils ont dénombré 71 nouveaux cas pour la semaine – le plus haut depuis début août, lorsqu’ils ont identifié la «deuxième vague» du virus dans la région.

Le Colorado n’est pas seul – selon un rapport de CNN, plus de la moitié des États américains constatent désormais une augmentation des nouveaux cas de coronavirus, dont cinq États avec une augmentation de plus de 50% en une semaine seulement. À l’heure actuelle, il y a plus de 7,7 millions de cas connus de COVID-19 aux États-Unis, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins. Rien que lundi, ils ont ajouté 33 979 nouveaux cas aux Worldomètres et 254 décès nouvellement signalés.

Le Dr Anthony Fauci est apparu sur CNN pour discuter de ces développements lundi. Il a déclaré: “J’espère que ces chiffres que vous citez, qui sont des chiffres absolument corrects, feront comprendre au public américain que nous ne pouvons vraiment pas laisser cela se produire – parce que c’est sur une trajectoire de pire en pire. Et c’est le pire. chose possible qui peut arriver alors que nous entrons dans les mois les plus froids. “

“Je pense que les gens pensent que lorsque nous parlons de santé publique, nous parlons de fermeture. Supprimons cela. Nous ne parlons pas de fermeture. Nous parlons de mesures de santé publique simples, aussi simples comme ils sonnent, sont vraiment assez efficaces – et c’est ce que nous répétons encore et encore. Port universel des masques. Gardez une distance physique. Par-dessus tout, évitez les foules et les lieux de rassemblement », a-t-il poursuivi. “Lavez-vous les mains aussi souvent que vous le pouvez. Essayez de faire les choses à l’extérieur beaucoup plus préférablement qu’à l’intérieur. Si nous faisons juste ces cinq choses, Jake – nous n’avons rien à faire de plus compliqué que cela – et vous auriez un grand impact sur la prévention des surtensions, voire inversement des surtensions en cours. “