Avant le retour triomphant de Lauren Cohan dans la saison 10 “fauxnale” de The Walking Dead, sa bien-aimée Maggie était absente depuis une saison et trois quarts – soit six ans à l’écran. “Beaucoup de choses ont changé depuis qu’elle est partie”, note la showrunner Angela Kang. Pour commencer, Negan – le soi-disant Sauveur qui a matraqué le mari de Maggie à mort sous ses yeux – est sorti de prison. Si ce n’est pas un “Revenez?” révélation, nous ne savons pas ce que c’est.

Ainsi, dans la demi-douzaine d’épisodes bonus de la saison 10, «il y a beaucoup de matériel riche à extraire non seulement de Maggie qui traite [Glenn’s killer], qui est libre, mais elle fait face au fait que ses amis acceptent maintenant simplement qu’il est l’un d’entre eux », prévient Kang. «Ce sont des conversations que nous avons en ce moment [among the writers]: Comment gère-t-elle le fait que seulement Negan n’est pas derrière les barreaux, mais qu’il semble flatter avec tout le monde?

«C’est des trucs intéressants», poursuit-elle. «Qu’est-ce que cela signifie lorsque ces deux ennemis mortels doivent partager le même espace? Comment navigue-t-il là où il veut faire partie de la communauté? »

D’autant plus que, bien que Negan ait finalement montré une qualité de rachat ou deux, il n’est pas non plus un M. Nice qui a la propreté irréprochable. «Nous avons vu comment, comme avec les Whisperers, il y avait des moments où il appréciait vraiment de pouvoir être, comme, la main de la reine à certains égards», observe Kang. «Il y a donc beaucoup de potentiel pour son personnage à l’avenir. Il a ce genre de taches sombres alors que Rick luttait toujours pour la lumière à tout moment.

Quoi qu’il en soit, Negan est «toujours quelqu’un de très convaincant et qui devient un élément clé de ce groupe», conclut-elle. «Et c’est toujours bien d’avoir un joker dans le mix.»

Que pensez-vous, Dead-heads? Pensez-vous que Maggie puisse coexister avec le meurtrier de Glenn? Espérez-vous qu’elle fera ce qu’elle n’a pas fait la dernière fois qu’ils se sont croisés? Frappez les commentaires.