Le joueur de 17 ans a quitté Chelsea pour rejoindre le Bayern en 2019 et a fait ses débuts en Ligue des champions en tant que remplaçant tardif lors de leur victoire 6-2 contre le RB Salzburg mardi.

Musiala a déjà représenté l’Angleterre et l’Allemagne au niveau international et, ayant obtenu la citoyenneté britannique il y a seulement deux ans, est susceptible de provoquer un bras de fer entre les deux nations en ce qui concerne les sélections seniors, et il est un joueur des Trois Les Lions – y compris le directeur principal Gareth Southgate – surveillent depuis un certain temps.

L’équipe au complet

Gardiens de but: Brandon Austin (Tottenham), Josef Bursik (Stoke City, en prêt à Doncaster Rovers), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Défenseurs: Max Aarons (Norwich City), Lee Buchanan (Derby County), Marc Guehi (Chelsea, prêté à Swansea), James Justin (Leicester City), Lloyd Kelly (Bournemouth), Tariq Lamptey (Brighton et Hove Albion), Jonathan Panzo ( Dijon), Rhys Williams (Liverpool), Ben Wilmot (Watford)

Milieux: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Josh Dasilva (Brentford), Ebere Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (Chelsea, prêt à West Brom), Curtis Jones (Liverpool), Oliver Skipp (Tottenham, prêt à Norwich City)

Les attaquants: Rhian Brewster (Sheffield United), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Dwight McNeil (Burnley), Jamal Musiala (Bayern Munich), Eddie Nketiah (Arsenal), Ryan Sessegnon (Tottenham, prêt à Hoffenheim)

“Jamal s’est très bien débrouillé au Bayern Munich, en prenant quelques départs et en faisant un certain nombre d’apparitions en camée et lorsque vous êtes impliqué dans une équipe de la qualité du Bayern Munich, vous devez en tenir compte”, a déclaré Aidy, le patron des U21 d’Angleterre Boothroyd.

«Nous le suivons depuis un bon moment et il a été dans le système. Je travaille en étroite collaboration non seulement avec Les Reed, mais aussi avec John McDermott et Lee Carsley, ainsi qu’avec Gareth, pour savoir quand il est bon pour les joueurs de rejoindre l’équipe.

«Nous pensons que c’est le bon moment pour Jamal d’entrer dans les MU21, afin de pouvoir le regarder de près. Il joue vraiment bien, se fait connaître en Ligue des champions et il est l’un de ces joueurs qui s’est imposé dans nos plans.

Les Young Lions affronteront les éliminatoires de l’Euro 2021 contre Andorre vendredi prochain et l’Albanie quatre jours plus tard sachant que leur place au tournoi est déjà assurée. Callum Hudson-Odoi, Eddie Nketiah, Ryan Sessegnon et Jude Bellingham font également partie de l’équipe de 29 joueurs d’Aidy Boothroyd.