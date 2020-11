T

deux mois après le début de la saison et il y a eu beaucoup d’artistes hors pair en Premier League.

Pendant ce temps, Wilfried Zaha profite de son meilleur début de saison et de sa saison et West Ham compte un certain nombre d’artistes remarquables. Fulham, cependant, a eu du mal.

Mais qui fait jusqu’à présent l’équipe de la saison?

Ici, les écrivains de Standard Sport sélectionnent leurs XI basés à Londres.

4-3-3: Fabianski; Coufal, Silva, Gabriel, Chilwell; Hojbjerg, mont, riz; Zaha, fils, Kane

La position du gardien de but s’est résumée à un tirage au sort entre Lukasz Fabianski et Edouard Mendy, avec le Polonais le devant, mais les quatre derniers étaient tous des choix faciles étant donné la façon dont ils ont bien commencé la saison pour leurs nouveaux clubs.

Les trois premiers avaient également besoin de peu de réflexion, bien que Michail Antonio aurait pu faire la coupe s’il n’avait pas été contre l’incomparable Harry Kane. Une mention honorable va à Timo Wener.

Le trio de milieu de terrain avait besoin de plus de considération. Declan Rice, Pierre-Emile Hojbjerg et Mason Mount ont tous réalisé d’excellents débuts de saison mais il y avait plein d’autres bons candidats, dont Tomas Soucek et Tanguy Ndombele.

(Piscine via REUTERS)

4-2-3-1: Mendy; Coufal, Thiago, Gabriel, Chilwell; Rice, Hojbjerg; Zaha, Kane, fils; Antonio

Il est difficile de penser à un gardien de but qui a eu un plus grand impact sur une équipe qu’Edouard Mendy à Chelsea, il a donc dû obtenir un signe de tête. En défense, les Brésiliens Gabriel Magalhaes et Thiago Silva se sont tous deux rapidement adaptés à la vie en Premier League.

Le milieu de terrain était difficile, mais Declan Rice et Pierre-Emile Hojbjerg réussissent après avoir fourni à leurs équipes une stabilité défensive. En attaque, Wilfried Zaha revient à son meilleur et Heung-min Son a été en feu. Harry Kane s’est transformé en une machine d’assistance, il peut donc jouer facilement à côté de Michail Antonio.

(POOL / . via .)

4-3-3: Mendy; James, Gabriel, Kouyate, Chilwell; Hojbjerg, Soucek, Mont; Fils, Ziyech, Kane

Difficile à choisir dans certaines positions, Ben Chilwell obtient juste le signe de tête devant Aaron Cresswell à l’arrière gauche, en grande partie parce que l’homme de West Ham a été dans un troisième arrière cette saison, mais il a néanmoins été exceptionnel.

Au Crystal Palace, Cheikhou Kouyate est tombé en défense depuis le milieu de terrain et a été un énorme succès. Au milieu de terrain, Tomas Soucek a été implacable pour les Hammers tandis que Mason Mount continue d’être fiable et efficace pour Frank Lampard malgré tous les investissements à Chelsea.

Harry Kane était un choix évident et a été inspiré pour Tottenham en haut.

(Chelsea FC via .)

4-3-3: Mendy; James, Gabriel, Silva, Chilwell; Ndombele, Rice, Mount; Ziyech, Kane, fils

La défense de Chelsea a été si impressionnante cette saison qu’il serait facile de tous les nommer dans une équipe londonienne combinée – et Kurt Zouma pourrait se considérer malheureux de rater cette partie. Mais le début de Gabriel à Arsenal mérite d’être reconnu.

Tout comme la résurgence de Tanguy Ndombele à Tottenham, tandis que Mason Mount s’est imposé comme un pivot du milieu de terrain de Frank Lampard – même après un afflux de talents de 220 millions de livres sterling cet été.

À l’avant, il est impossible de regarder au-delà du partenariat de rêve des Spurs entre Harry Kane et Heung-min Son. Ajoutez à eux Hakim Ziyech – qui semble déjà être l’inspiration que Chelsea a manquée depuis le départ d’Eden Hazard – et cela en fait une attaque dévastatrice.

(Piscine via REUTERS)

3-4-3: Mendy; Zouma, Gabriel, Cresswell; James, Rice, Hojbjerg, Chilwell; Fils, Antonio, Kane

L’excellent départ de Chelsea et sa solidité retrouvée voient quatre de ses joueurs figurer à mes côtés, Edouard Mendy et Ben Chilwell en particulier ayant fait une nette différence dans les positions à problèmes.

Pierre-Emile Hojbjerg et Gabriel font la coupe pour combler des vides similaires à Tottenham et Arsenal. Declan Rice et Reece James ont non seulement bien joué pour leurs clubs, mais ont également vu leur stock croître considérablement avec l’Angleterre.

Heung-min Son et Harry Kane sont cloués, avec Jarrod Bowen malchanceux de rater Michail Antonio pour le troisième point d’attaque. Hakim Ziyech n’a pas encore assez joué pour justifier le choix, mais sera sans aucun doute dans cette équipe à mi-parcours.