L’année a été mitigée pour les clubs de football de Londres, qui ont bien sûr fait face à un ensemble de circonstances uniques, avec une fermeture mondiale du football et maintenant des mois à jouer à huis clos.

Arsenal a été la seule des meilleures équipes de la capitale à soulever un trophée en remportant la FA Cup, battant Chelsea en finale.

Cependant, les fortunes des deux équipes ont contrasté depuis, les dépenses estivales des Blues les poussant à se disputer le titre alors que les Gunners pourraient faire face à une relégation.

Jose Mourinho et David Moyes ont fait des merveilles à Tottenham et à West Ham, respectivement, entraînant des révolutions qui ont élevé la barre en termes de ce que leurs équipes pourraient réaliser.

Sous Roy Hodgson, Crystal Palace a de nouveau l’air stable en Premier League, tandis que Scott Parker a ramené Fulham dans l’élite aux dépens de ses rivaux du championnat Brentford.

Nos écrivains ont choisi leurs meilleurs XIs londoniens de 2020…

(4-3-3): Białkowski; James, Ogbonna, Thiago, Saka; Rice, Mount, Kante; Fils, Aubameyang, Kane.

Aucun des gardiens de but de haut niveau n’a plaidé en faveur de l’inclusion, mais Bartosz Białkowski de Millwall a toujours été l’un des meilleurs stoppeurs du championnat et a sauvé à plusieurs reprises les Lions.

Choisir les défenseurs était difficile, étant donné à quel point Tottenham, Chelsea et Arsenal ont parfois été pauvres, mais Reece James et Angelo Ogbonna ont toujours été bons, tandis que Thiago Silva gagne une place pour son impact transformateur sur les Blues. Bukayo Saka est chaussé à l’arrière gauche mais mérite une place pour une année décisive.

(.)

Au milieu de terrain, les meilleurs amis Declan Rice et Mason Mount ont progressé vers les habitués de l’Angleterre, tandis que N’Golo Kante revient à son meilleur pour Chelsea.

Harry Kane et Heung-min Son ont été remarquables malgré de longs passages sur blessure et Pierre-Emerick Aubameyang mérite une place pour mener Arsenal à la FA Cup, malgré sa forme cette saison.

(4-3-3): Guaita; James, Ogbonna, Alderweireld, Saka; Riz, soucek, mont; Antonio, Kane, fils

Étant donné qu’il s’agit d’une équipe de 2020, j’ai essayé d’éviter les joueurs qui, malgré un bon départ dans la vie avec leurs nouveaux clubs, ont déménagé à Londres à la moitié de l’année. Cela ne veut pas dire de place pour des joueurs comme Ben Chilwell, Pierre-Emile Hojbjerg ou Sergio Reguilion.

La défense était peut-être la plus délicate à choisir, aucune des équipes de la capitale n’ayant eu le 2020 le plus assuré à l’arrière, mais Reece James a été une révélation pour Frank Lampard à Chelsea tandis qu’Angelo Ogbonna a été au cœur de la transformation de David Moyes à West Jambon.

Les Hammers sont à nouveau bien représentés au milieu de terrain, leur duo de Declan Rice et Tomas Soucek restant ensemble après l’arrivée du Tchèque en janvier. Ils sont rejoints par Mason Mount qui est devenu l’un des joueurs les plus fiables de Lampard dans l’ouest de Londres.

(Tess Derry / PA Wire)

À la fin, il n’y avait qu’une seule place dans les trois premiers qui était vraiment à gagner, étant donné la forme de Harry Kane et Heung-min Son sous Jose Mourinho. Des mentions honorables vont à Eberechi Eze pour ses expositions avec QPR et Crystal Palace, ainsi qu’à Pierre-Emerick Aubameyang avant que sa forme ne tombe d’une falaise, mais Michail Antonio a connu la meilleure année de sa carrière en 2020.

(3-4-3): Fabianksi; Alderweireld, Zouma, Tierney; James, Rice, Mount, Saka; Fils, Kane, Aubameyang.

Choisir le gardien de but était une tâche difficile et Hugo Lloris était un sérieux prétendant. Edouard Mendy et Emi Martinez étaient également des options, mais Lukasz Fabianski l’a devancé en raison de ses performances au cours des 12 mois entiers.

En défense, Kurt Zouma obtient le signe de la tête car il est excellent depuis juillet. Toby Alderweireld a prospéré sous Jose Mourinho et Kieran Tierney a été cohérent pour Arsenal – même avec la baisse de forme de l’équipe récemment.

(.)

Bukayo Saka et Reece James sont les arrières latéraux ayant gravi les échelons pour faire leurs débuts en Angleterre. Les meilleurs amis Declan Rice et Mason Mount sont les milieux de terrain centraux, mais Pierre-Emile Højbjerg a presque été choisi compte tenu de son effet transformateur à Tottenham. Le fait que le Danois ne soit à Londres que depuis septembre signifie cependant qu’il a finalement été négligé.

En attaque, Harry Kane et Son Heung-min n’étaient pas une évidence et Pierre-Emerick Aubameyang est là pour sa forme la saison dernière et lors de la course d’Arsenal à la gloire de la FA Cup. Christian Pulisic et Michail Antonio sont malchanceux de passer à côté.

(4-3-3): Mendy; James, Zouma, Thiago, Chilwell; Ndombele, Kante, Mount; Ziyech, Kane, fils

C’est une équipe très lourde de Chelsea, mais je m’attends à ce que l’équipe de Lampard soit le premier club londonien d’ici la fin de la saison.

Défensivement, ils ont semblé très bons dans l’ensemble, les ajouts d’Edouard Mendy et de Thiago Silva faisant une grande différence, tandis que Kurt Zouma a été un héros méconnu, avec une réelle menace de but également.

À l’avant, le duo de Tottenham, Harry Kane et Son Heung-Min, doit être inclus. Peut-être que Timo Werner aurait fait un effort pour être inclus s’il n’avait pas rencontré son sort actuel stérile.

Certes, Hakim Ziyech a passé une grande partie de la saison blessé, mais quand il a joué, il avait l’air exceptionnel et pourrait être le facteur le plus important pour savoir si Chelsea fait une véritable inclinaison pour le titre.

