Eric Andre est apparu sur Jimmy Kimmel Live cette semaine et a parlé du moment où John Cena lui a accidentellement donné une commotion cérébrale. L’acteur et comédien de 37 ans a révélé que lui et l’ancien champion de la WWE tournaient un peu pour The Eric Andre Show, et Cena a jeté Andre à travers une étagère. Les images ont été montrées sur Jimmy Kimmel Live et Kimmel a demandé à Andre s’il souffrait. après la cascade.

«John Cena a bien fait le coup, mais nous nous sommes mal préparés pour le coup. Et, cette étagère en métal est venue et m’a frappé dans la tête», a déclaré André… «Et, j’ai eu une commotion cérébrale. André a ensuite noté qu’il avait été emmené immédiatement à l’hôpital. “J’avais comme un Fred Flintstone, comme Bugs Bunny [welt] sur le côté de ma tête “, a-t-il déclaré. La bonne nouvelle est qu’André semble aller bien et s’est amusé avec Kimmel à propos de l’expérience.” Ils ont fait un tomodensitogramme, et je n’ai pas pu parler anglais depuis, ” André a dit. “J’ai mémorisé cette interview phonétiquement, en fait.”

La cinquième saison de The Eric Andre Show sera présentée en première ce week-end et comportera 10 épisodes. Le spectacle a eu un certain nombre d’apparitions de célébrités au fil des ans et, avec Cena, la saison 5 comprendra Judy Greer, Luis Guzman, Blake Griffin, Adam Rippon, Dermot Mulroney, Omarion, Jai Rodriguez, Tia Carrere et Robin Givens.

«J’ai épilé tout mon corps, pesé plus de 200 livres et dormi dans un lit de bronzage», a-t-il déclaré à Entertainment Weekly l’année dernière en parlant de la cinquième saison. «J’ai aussi un nouvel ensemble super ‘cher’ qui ressemble à Liberace f – un jeu télévisé japonais. C’est la saison de la décadence ultime. “

Cena, qui s’est récemment mariée avec Shay Shariatzadeh la semaine dernière à Tampa, en Floride. Il est resté occupé en 2020. Au début de cette année, il a été présenté dans le film Doolittle avec Selena Gomez, Robert Downey Jr., Tom Holland et Octavia Spencer. Il a également fait une apparition à la télévision de la WWE alors qu’il affrontait Bray Wyatt dans un Firefly Fun House Match à WrestleMania 36 en avril. Il a été rapporté que Cena et The Undertaker, qui a récemment annoncé sa retraite pour la WWE, pourraient revenir pour WrestleMania 37. Cena sera également la vedette de la dernière suite de Fast and Furious, F9, qui sortira en mai 2021.