L’ancien producteur exécutif et président de la WCW, Eric Bischoff, a récemment diverti les fans avec des histoires de sa longue carrière dans la lutte professionnelle. Maintenant, il a utilisé son podcast, 83 semaines, pour célébrer le retour d’une longue série de télévision à la carte. Il a réagi à NXT ramenant Halloween Havoc.

“Je pense que c’est génial. Les fans de lutte ont une longue mémoire et ils aiment l’héritage, la nostalgie et l’histoire”, a déclaré Bischoff sur son podcast, par 411Mania. “Et je pense que le fait que la WWE ramène Halloween Havoc dans quelque version que ce soit est numéro un, rendant hommage à une excellente série à la carte. Halloween Havoc est devenu, du moins à mon avis, l’un des plus importants pay-per-views de l’année pour la WCW. Donc, je pense que c’est génial, et j’espère que ce sera une tradition qui se poursuivra longtemps dans le futur. “

Es tu effrayé? Tu devrais être. 🦇 🕸️ 😈 @ ShotziWWE accueille #WWENXT #HalloweenHavoc le mercredi 28 octobre à 8 / 7c sur @USA_Network !!! Trick or Treat, @WWEUniverse … pic.twitter.com/S99EyvZDpU – WWE NXT (@WWENXT) 4 octobre 2020

Halloween Havoc a été l’un des plus grands événements annuels de télévision à la carte de la WCW de 1989 à 2000. Cependant, le produit est resté en sommeil pendant deux décennies malgré les fans qui réclamaient son retour. Ils ont régulièrement exprimé l’opinion que l’événement sur le thème d’Halloween avait besoin de son heure aux heures de grande écoute. Cela se produira finalement le 28 octobre avec un événement spécial organisé par Shotzi Blackheart.

La WWE a ramené des marques de la WCW ces dernières années, notamment WarGames et le Great American Bash. Certains fans de catch ont exprimé leur mécontentement face à cette tendance, mais Bischoff ne fait pas partie de ce groupe. Il a exposé ses raisons en expliquant que Vince McMahon a traditionnellement hésité à incorporer des marques qui n’étaient pas sa création originale.

“Historiquement, au moins sur la base de ce que nous entendons de deuxième et troisième main et dans une certaine mesure de ma propre expérience de la brève période où j’ai passé à la WWE, il y avait une tendance à ne pas vouloir vraiment reconnaître l’histoire des autres marques », a expliqué Bischoff. «ECW était un peu une exception, mais je pense que les gens oublient que Vince McMahon avait un investissement financier dans ECW au début de l’existence d’ECW.

“La WCW était un peu différente – nous étions de vrais concurrents et il y avait une réelle animosité, un réel sentiment de nous contre eux en ce qui concerne la WCW et la WWE. Je pense que la tendance à vouloir embrasser une partie de l’héritage de la WCW n’est tout simplement pas quelque chose qui arrive très naturellement ou confortablement au sein de la WWE, et c’est juste une autre raison pour laquelle je pense que c’est génial que ça se passe. “