Eric Church a continué sa sortie régulière de nouvelles musiques, sortant vendredi la nouvelle chanson “Through My Ray-Bans”. La chanson à mi-tempo, soutenue par un piano, est une célébration de spectacles en direct, Church décrivant comment il voit les milliers de fans qui viennent à ses concerts à travers les lentilles de ses aviateurs Ray-Ban.

«Tout le monde a ses bras autour des épaules de tout le monde», chante-t-il. “Se protéger contre le monde extérieur / comme une armée de soldats du vendredi soir / La bataille porte demain / Mais ce soir, nous avons un verre dans nos mains / Je souhaite que vous puissiez rester comme je vous vois à travers mes Ray-Bans.” Church a écrit “Through My Ray-Bans” avec Barry Dean et Luke Laird, et Church a partagé sur Instagram que la chanson avait été écrite en l’honneur des fans du Festival de musique country Route 91 Harvest.

Le natif de Caroline du Nord a taquiné la chanson pour la première fois en avril à la fin d’un morceau de créations orales intitulé «Who Will Answer the Call? Le morceau provocant était un message d’espoir de Church à ses fans dans lequel il a déclaré que les spectacles en direct reviendraient un jour et quand ils le feront, les foules seront “assourdissantes”.

“Là où il y avait autrefois des rugissements, il n’y a plus que des échos. Les poignées de main et les câlins d’autrefois sont maintenant trop dangereux”, a-t-il commencé pendant que les images du concert étaient diffusées. “Mais je ne crois pas à la peur, je ne crois pas à la panique. Je ne crois pas à toute cette complexité. Ce fichu virus n’a aucune idée de ce contre quoi il se bat: la résolution américaine: armé par le monde, stabilisé par la foi, calmée par le chant, guérie par la prière. Oh, je crois, très bien, je crois. “

“Je crois que ces salles vont à nouveau rugir”, a proclamé Church. «Ces stades seront assourdissants et la réponse à cet ennemi. Le silence d’instant se recroquevillera au bruit de bientôt. Quand la question de savoir qui répondra à cet appel sera posée, des milliers de personnes lèveront les poings et diront: volonté.’ Et nous le ferons sacrément sûr. Là où la peur s’attaque, nous nous nourrirons. Là où la peste sévit, nous chasserons. Je me sens pour notre ennemi, car il n’a aucune chance, il n’a pas de prière. Et je crois, je crois que notre mieux est encore de viens.”

L’homme de 43 ans a conclu son message par un clin d’œil à ses lunettes de soleil. «Nous ferons rage, nous rugirons», dit-il. “J’ai hâte de vous revoir à travers mes Ray-Bans.” La vidéo s’est terminée par une vidéo de l’enregistrement de l’Église “Through My Ray-Bans” en studio et à en juger par sa similitude avec d’autres clips studio qu’il a récemment publiés, la chanson a été écrite et enregistrée dans les montagnes de Caroline du Nord au début de cette année.