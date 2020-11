T

Le défenseur d’ottenham Eric Dier a été déconcerté par la décision de l’arbitre Graham Scott de ne pas exclure l’égalisation de Brighton malgré une faute apparente dans la préparation.

Jose Mourinho a appelé l’arbitre Graham Scott à s’expliquer après que l’arbitre ait refusé de modifier sa décision initiale et d’accorder un coup franc aux Spurs, malgré le fait d’avoir revu l’incident sur le moniteur de terrain sur la recommandation du VAR.

Les Spurs se sont effondrés à une défaite 3-1 après un appel VAR défavorable à Sheffield United en juillet, incitant Mourinho à critiquer la mentalité de son équipe et à dire qu’ils devaient apprendre à répondre aux revers.

Un certain nombre de joueurs de Tottenham, y compris Dier, ont assisté à la rediffusion de l’incident sur le moniteur et le défenseur a déclaré que les hôtes avaient fait preuve d’une résilience impressionnante pour récupérer.

“Ce n’est pas facile quand je peux voir l’écran depuis le côté du terrain”, a déclaré Dier à Standard Sport. “Ce n’est pas facile d’accepter ce genre de décision. C’est assez clair pour tout le monde [that it was a foul].

“Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas été ramené à la faute. Je ne peux pas comprendre pourquoi ce n’était pas le cas. Donc pour le moment c’est très difficile.

“Mais je pense que nous avons très bien réagi. Nous avons été résistants. Nous avons marqué assez rapidement par la suite, ce qui, je pense, était important car si les choses durent un peu plus longtemps et que vous n’obtenez pas ce but, cela peut devenir frustrant. et puis je pense que nous étions à l’aise dans la façon dont nous avons vu le match. ”

VAR Jon Moss a accordé aux Spurs un penalty à la 13e minute pour une faute sur Kane par Adam Lallana, mais a refusé à Brighton un coup de pied de leur propre chef 10 minutes plus tard, lorsque Matt Doherty s’est attaqué à Leandro Trossard.