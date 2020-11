Lorsqu’on lui a demandé si son ami et coéquipier pouvait renverser la vapeur aux Spurs, Dier a répondu: “Oui, bien sûr. Dele a la capacité, nous connaissons tous sa qualité, nous savons tous ce qu’il apporte, il l’a montré dans le passé.

«C’est vraiment à lui de faire le travail, l’effort, l’engagement et je suis sûr qu’il le fera.

Transferts d’été Tottenham 2020

Signé: Gareth Bale

De: Real Madrid, prêt

Vers l’avant

Signé: Carlos Vinicius

De: Benfica, prêt

Le buteur

Signé: Sergio Reguilon

De: Real Madrid, 25 millions de livres sterling

Laisser derriere

Signé: Matt Doherty

À partir de: Wolves, 15 millions de livres sterling

Défenseur

Signé: Pierre-Emile Hojbjerg

De: Southampton, 15 millions de livres sterling

Milieu de terrain

Signé: Joe Hart

Agent libre

gardien de but

Signé: Joe Rodon

Swansea

Défenseur

.

Vendu: Kyle Walker-Peters

À Southampton, 12 millions de livres sterling

Prêté: Troy Parrott

À Millwall

Prêté: Oliver Skipp

À Norwich

Prêté: Ryan Sessegnon

Vers Hoffenheim

.

Prêté: Juan Foyth

Vers Villarreal

.

“Le match d’Everton n’était pas acceptable, puis le match de West Ham: le même, vraiment frustrant d’être 3-0 et c’était vraiment important pour nous de sortir du but à domicile, de remporter la victoire et évidemment nous nous sommes améliorés. massivement loin de chez nous, ce qui était vraiment notre chute la saison dernière.

«C’est formidable d’être opérationnel avec une victoire à domicile et nous chercherons simplement à continuer à travailler dur, à continuer d’avancer.

«C’est très tôt mais notre motivation est claire. Pour nous, nous entrons dans chaque match pour essayer de gagner. Nous savons que ce n’est pas possible mais c’est notre ambition. Nous entrons dans chaque match, peu importe la compétition, en croyant que nous pouvons gagner.

«C’est une sensation formidable et c’est une sensation formidable d’avoir. C’est l’objectif et le manager donne le ton d’en haut. C’est très tôt mais nous nous concentrons jeu par match et essayons de gagner chaque match auquel nous jouons.

“Je ne peux pas dire grand-chose de plus car nous sommes vraiment concentrés sur nous-mêmes et nous sommes concentrés sur jeudi maintenant, le match de la Ligue Europa”, a ajouté Dier.

«Le travail avec le manager a été formidable parce que vous savez où vous en êtes à chaque match et il veut le gagner et l’accent est entièrement mis sur cela. C’est son objectif, quelle que soit la concurrence. C’est toujours son objectif et notre objectif.

Les Spurs prennent de l’ampleur avec Mourinho

«Tout autre chose que ça, c’est aux autres d’en discuter. Je suppose que nous sommes vraiment concentrés sur le moment.

«Cela a été très difficile pour tout le monde et les circonstances qui l’entourent. La courte pré-saison, les gens commencent à des moments différents, mais je pense que les choses vont progressivement revenir à la normale. “