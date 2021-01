E

ric Hall, l’ancien agent de football et promoteur de musique qui affirmait avoir «introduit le showbiz dans le football», est décédé à l’âge de 73 ans.

Le personnage plus grand que nature avec le gros cigare et le slogan «Monster, monster», était l’agent le plus reconnu de son temps. Avec une formation dans l’industrie de la musique, il a travaillé avec Queen, les Sex Pistols et Elton John avant de se lancer dans le football, suite à une rencontre avec le capitaine de Tottenham, Steve Perryman.

Les hommages de mardi allaient du football au grand écran, l’actrice suédoise Britt Ekland déclarant: «RIP Eric Hall, nous avons eu beaucoup de moments de monstres super amusants dans les années 90.»

L’ancien propriétaire de Tottenham, Lord Sugar, a déclaré: «L’agent de football Eric Hall est décédé. C’était un vrai personnage. DÉCHIRURE.”

L’agent de football principal Jon Smith a écrit: «Eric Hall est mort – il était l’un de mes plus grands protagonistes au fil des ans qui est devenu un ami et a même été l’un de mes huissiers lorsque j’ai gâté Lee. Je vais manquer le petit Bubblah. L’au-delà sera un peu plus amusant aujourd’hui, mais c’est notre triste perte. RIP Buddy. »

Hall a commencé sa carrière dans l’industrie de la musique et était responsable de la réservation de la tristement célèbre interview télévisée des Sex Pistols avec Bill Grundy. Il était proche de Marc Bolan et était avec lui quelques instants avant sa mort en 1977.

Il a également affirmé que le hit de la reine Killer Queen avait été écrit à son sujet. Loin des histoires captivantes, il est devenu une figure centrale de l’industrie du football.

Il aurait accepté le premier contrat de démarrage de Gary Lineker et aurait représenté certains des plus grands noms du sport à l’époque: John Fashanu, Dennis Wise et Neil ‘Razor’ Ruddock, ainsi que le manager de Tottenham et de l’Angleterre Terry Venables.

Il a eu une brouille avec Fashanu à cause de sa décision d’aider son frère Justin à vendre son histoire à un journal national, en se faisant passer pour gay. Le couple n’a plus jamais parlé.

(PA)

Avec ses tenues grégaires et son énorme cigare serré entre ses dents, Hall est devenu une figure aussi mémorable que les grosses transactions qu’il a conclues, tout en admettant plus tard qu’il avait peu d’intérêt pour le football.

Il est célèbre pour agir en tant qu’agent du gardien de Wimbledon Dave Beasant pour son passage à Newcastle. Racontant l’histoire, Hall a déclaré: “Je donne tout mon schtick,” Ce joueur est génial et je veux des bonus de 9 000 £ par but et, après 10 buts, 100 000 £ supplémentaires “. Newcastle a dit: «Notre plaisir, Eric». Je suis sorti de la réunion et Dave a dit: «Eric, savez-vous à quelle position je joue? Gardien de but’.”

Se référant à lui-même comme «le guv’nor», il a déclaré que la récolte actuelle d’agents lui devait une dette de gratitude.

(.)

«Bonne chance aux agents maintenant», dit-il.

«Quel que soit l’argent qu’ils gagnent, ils devraient gagner plus. Mais il n’y aurait plus aucun des super agents maintenant si ce n’était pas pour moi. J’y ai apporté le showbiz. J’étais le guv’nor.