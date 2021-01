Eric Jerome Dickey a perdu la vie! célèbre auteur de romans | .

Il Auteur de différents thrillers ainsi que d’histoires intenses qui lui ont donné la renommée et la fortune ainsi qu’une place importante dans le show business, Eric Jerome Dickey malheureusement, ils ont juste rapporté qu’il avait perdu la vie.

Son nom est rapidement devenu une tendance sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, ses admirateurs, sa famille et ses amis ont écrit des condoléances pour la famille et la tristesse qu’ils ressentent de savoir qu’ils n’auront plus l’occasion de continuer à profiter des œuvres de la toute nouvelle Écrivain.

Eric Jerome Dickey Il a atteint l’âge de 59 ans, malheureusement c’est une maladie grave qui a fini par l’emporter, aucune autre information n’a été fournie à ce sujet.

UNE PENSÉE POUR AUJOURD’HUI: On peut être ignorant sans être intolérant, mais on ne peut pas être intolérant sans être ignorant », écrivait l’auteur le 23 décembre.

On se souvient de ses œuvres parce qu’il a toujours essayé d’y impliquer beaucoup d’action, surtout lorsqu’il s’agissait de crise intérieure, d’intrigues internationales et de tout ce qui était “sombre” dans la vie sur lequel il pouvait écrire en relation avec la vie afro-américaine, Eric Jerome Dickey Il était l’un des auteurs les plus reconnus de New York, faisant de lui une célébrité.

Bien qu’il soit diplômé de l’Université d’État de Memphis avec un diplôme en technologie des systèmes informatiques, il a fini par être un grand écrivain bien qu’il ait bien sûr réussi à travailler pendant un certain temps en tant qu’ingénieur chez Rockwell International, mais il a décidé d’annoncer qu’il voulait se consacrer à la comédie. et la comédie, puisqu’il a lui-même écrit ses scénarios.

Tout au long de sa carrière Eric Jerome Dickey Il a réussi à écrire 30 romans, nouvelles et histoires, dont une quinzaine environ faisaient partie des plus grosses ventes aux États-Unis, parmi ses œuvres les plus récentes, nous trouvons:

A Wanted Woman, publié en avril 2014 One Night, publié en avril 2015 Naughtier than Nice, publié en octobre 2015 Los mirlos, publié en avril 2016

L’auteur a également collaboré avec Marvel Entertainment en écrivant un roman graphique: Storm, que vous localiserez sûrement pour être l’un des personnages des X-Men.

Le responsable du partage de la nouvelle de son départ était son propre rédacteur en chef, avec qui il avait travaillé toute sa vie, Dutton, un éditeur de Penguin Random House, cependant, aucun autre détail n’a été donné sur sa décision.

Nous sommes tout simplement navrés de découvrir que le célèbre auteur Eric Jerome Dickey est décédé. Il a fait passer notre lecture des livres pour enfants et jeunes adultes aux livres pour adultes. Nos cœurs vont à sa famille et à ses amis. Les cœurs tournent », ont-ils écrit sur Twitter.

Des centaines d’internautes ont écrit dans le service de microblogging le grand regret qu’ils ressentent de savoir ce qui s’est passé, malheureusement il est triste d’entendre parler de ce type de nouvelles alors que, malgré le fait de ne pas connaître physiquement la personne, d’une certaine manière “nous le connaissons” par son Son travail, à travers les lectures, était que ses admirateurs faisaient partie de sa famille, d’une certaine manière, pas littérale, bien sûr, le commentaire est dirigé sur le fait qu’il est tout aussi douloureux de perdre une personne que l’on admire non seulement pour sa carrière mais pour sa précieuse vie.

«Cet homme a changé ma vie et mon monde entier. Cet homme m’a appris à lire en prison et à valoriser le langage écrit et l’utilisation des mots. Quand je suis rentré chez moi, il m’a écrit une lettre en mon nom pour que je puisse assister à la U of H. a été la première personne à acheter ma marchandise #ericjeromedickey », a écrit un utilisateur de Twitter plutôt navré.

Sans aucun doute Eric Jerome Dickey laissé de nombreux cœurs tristes, il est donc probable que ses œuvres deviendront des légendes dans peu de temps.

