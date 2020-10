Lire le contenu vidéo

Eric Trump dit que la présidence a coûté à son père un bras et une jambe pour combattre les forces pour le faire sortir – et qu’il n’a pas vraiment besoin du mal de tête … de la musique aux oreilles de beaucoup de gens.

Le fils du président – qui aide à la tête à la Atout Organisation – était sur ABC dimanche matin et a posé des questions sur un nouveau rapport du NYT suggérant que Trump avait conclu plusieurs accords de paiement à l’acte avec des sociétés privées, des groupes d’intérêts spéciaux et même des gouvernements étrangers qui fréquentaient ses hôtels et complexes en échange de contrats lucratifs accordés par l’Oncle Sam – soi-disant, pour rendre la pareille au nom de Trump.

Plutôt que de répondre aux allégations, Eric a lancé une tirade hors sujet … répétant les points de discussion de son père et accusant ABC, les Dems et le NYT de saboter DT. Mais, il a également révélé que Trump saignait apparemment de l’argent au cours de ces 4 années au pouvoir.

Eric a dit autre chose digne de mention … “la dernière chose … dont Donald Trump a besoin dans le monde, c’est ce travail”, ajoutant qu’il tient le coup parce que c’est la “bonne” chose à faire pour l’Amérique.

Lorsqu’on a insisté sur l’histoire réelle à laquelle il était censé répondre, ET a finalement offert une réponse … disant que des millions de personnes séjournent dans leurs hôtels et propriétés chaque année, et que le NYT est une “fake news”. L’entrevue a été interrompue rapidement par la suite.

Sur la question du fait que Trump n’a pas besoin de ce concert … beaucoup de gens pourraient simplement répondre: “Bien, GTFO.” La porte est toujours ouverte!