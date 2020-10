Eric Trump a été visiblement coché lors de sa dernière apparition sur ABC cette semaine dimanche matin. Interrogé sur les documents fiscaux de Donald Trump découverts par l’équipe d’enquête du New York Times, le fils du président a évité de discuter de ce qui lui était demandé, se livrant plutôt à une tirade sur la façon dont sa famille a «perdu une fortune» depuis l’époque de son père. dans le bureau ovale a commencé il y a quatre ans.

«Mon père a perdu une fortune à la présidence», a commencé Trump. «Il s’en fiche, il voulait ce qui était juste. Il a poursuivi en disant que la dernière chose dont son père avait besoin était d’être président, car il devait se réveiller et se battre contre les médias et les démocrates et «se faire frapper à la tête chaque jour». Continuant à dire que sous la direction de son père, le pays a atteint sa meilleure économie et reconstruit l’armée, Trump a balayé les tentatives de Jon Karl de ramener la conversation à l’histoire du New York Times. Il a ensuite tenté de tirer sur Joe Biden, affirmant qu’il n’avait aucun moyen de se payer le manoir dans lequel il vit au Delaware, dans lequel Karl a une fois de plus tenté de ramener Trump alors qu’il déraillait.

Karl a essayé de le presser sur un autre sujet au sujet des allégations selon lesquelles son père aurait eu un conflit d’intérêts potentiel sur des accords commerciaux et sa présidence, ce qui a de nouveau déclenché son fils. «Nous sommes une entreprise hôtelière, nous avons des dizaines de millions de personnes séjournant dans nos propriétés chaque année. Le New York Times est une fausse nouvelle absolue … chaque jour à partir du matin du débat, ils ont laissé tomber une histoire sur laquelle ils étaient assis depuis six mois ou un an ou deux pour influencer cette élection.

Dimanche s’est avéré être un autre jour controversé pour la famille Trump, commençant d’abord par l’effondrement d’Eric lors de son entretien et plus tard dans la journée, lorsque le Dr Anthony Fauci a appelé leur équipe de campagne pour l’avoir déformé dans l’une de leurs dernières annonces. Fauci a écrit dans un communiqué qu’il avait des citations de son sort prises hors contexte et utilisées dans une publicité de campagne Trump pour donner l’impression qu’il donnait son soutien au président, ce que Fauci n’a jamais fait depuis qu’il était dans son rôle. Trump a répliqué en disant que c’étaient ses paroles et qu’il n’y avait aucun acte répréhensible parce que cela venait de sa bouche.