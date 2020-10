Puisqu’ils ont annoncé que très bientôt leur famille aura trois ans, Fernanda et Erik ils ont fait participer leurs adeptes à cette heureuse étape. Par exemple, la fois où l’actrice a partagé une image sur son profil Instagram, dans laquelle elle a également écrit une réflexion sur ce look qui caractérise les femmes enceintes

«Je ne sais pas si l’étincelle dans mes yeux est vraie, mais je ne me suis jamais sentie aussi légère de ma vie», écrit-elle dans cet instantané qui a généré plus de 170 000 likes, dont celui de son fiancé .

De son côté, l’acteur a publié une photo dans laquelle il apparaît en train de caresser le ventre de Fernanda et qui était accompagnée de la phrase: “Si je cherche la définition de ‘amour infini’ dans mon dictionnaire, cette photo est le résultat.”

Parmi les images avec lesquelles Erik a documenté la grossesse de sa petite amie, on se démarque qu’il a accompagné d’un message attachant avec lequel il a montré à quel point il est amoureux: «Une image juste pour vous dire combien ça me fait plaisir de vous connaître dans ma vie @fernandacga. Merci d’être la plus belle raison de mes sourires au quotidien et merci pour cette belle réalité que nous avons construite ensemble. Je t’aime », a-t-il écrit.

