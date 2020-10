Erik Jones donnera un nouveau look à sa voiture Toyota n ° 20 pour la course NASCAR Cup Series de ce week-end. Mardi, Jones a dévoilé un schéma de peinture sur le thème des super-héros conçu par quatre enfants de l’hôpital pour enfants Atrium Health Levine de Charlotte. Chaque enfant a conçu la voiture avec ses propres pouvoirs de super-héros. Zackery, 14 ans, et Sofia, 12 ans, ont tous deux choisi le pouvoir de la téléportation. Christian, 12 ans, a choisi l’invincibilité et Kyler, 12 ans, a choisi le pouvoir d’être invisible.

Jones, Joe Gibbs Racing et Ace Hardware se sont associés à CRAFTSMAN pour sensibiliser et collecter des fonds pour le Children’s Miracle Network afin de célébrer le programme Racing for a Miracle. Les entreprises feront un don de 100 000 $ pour soutenir les hôpitaux du CMN tout en offrant à quatre enfants des hôpitaux du CMN une expérience mémorable lors de la course ce week-end.

Découvrez le nouveau schéma de peinture SUPER. @Erik_Jones basculera sur sa Camry n ° 20 à Charlotte ce week-end, conçu par certains de nos amis très spéciaux. #TeamCRAFTSMAN pic.twitter.com/RIRnx9F2FR – Joe Gibbs Racing (@JoeGibbsRacing) 6 octobre 2020

«Je suis ravi de revenir soutenir le programme Racing for a Miracle pour la deuxième année consécutive», a déclaré Jones dans un communiqué de presse. «Ce programme et les enfants des hôpitaux Children’s Miracle Network sont une source d’inspiration. Je suis fier de conduire le CRAFTSMAN Toyota ce week-end, motivé par les pouvoirs de super-héros choisis par les quatre héros de la vie réelle qui ont aidé à concevoir notre Camry. Je souhaite que Zackery, Christian, Sofia et Kyler puissent être sur la piste avec nous ce week-end, mais j’espère qu’ils Je vais regarder et savoir que cette course est pour eux. Ce serait vraiment cool de les amener sur la voie de la victoire et de pouvoir célébrer non seulement eux, mais tous ceux qui soutiennent ce grand programme.

«Avec des limitations de participation sur piste, nous nous sommes amusés à donner vie au programme pratiquement cette année avec l’aide de nos partenaires», a déclaré Tony Merritt, directeur des commandites de Stanley Black & Decker. “C’est toujours notre moment préféré de l’année, et c’est tellement inspirant de voir l’excitation de ces enfants incroyables. La Fondation Ace et CRAFTSMAN sont fiers de les honorer lors de la course Charlotte NASCAR ce week-end en soutien au travail formidable de Children’s Miracle Hôpitaux du réseau. “

Jones, 24 ans, est l’un des meilleurs jeunes pilotes de NASCAR. Il a été nommé recrue de l’année de la série Monster Energy NASCAR Cup Series 2017 et a remporté deux courses dans la série Cup. Lors de sa dernière course, le YellaWood 500 qui a eu lieu le week-end dernier, Jones est arrivé à la deuxième place. Son coéquipier, Danny Hamlin, est arrivé premier.