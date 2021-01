E

rik Lamela s’est excusé pour avoir enfreint les directives de Covid-19 en assistant à une fête de Noël, affirmant qu’il se sentait «honteux».

L’incident a été fermement condamné par Tottenham, tandis que le manager des Spurs, Jose Mourinho, a exprimé sa déception face au trio.

«Je tiens à m’excuser pour une décision que j’ai prise à Noël et que je regrette profondément», a écrit Lamela sur Twitter. «À la réflexion, je comprends la gravité de mes actes et l’impact qu’ils ont sur les autres.

«Je suis vraiment reconnaissant envers tous ceux qui travaillent dur pour assurer notre sécurité et j’ai honte de savoir que j’ai laissé tomber les gens.»

Plus tôt samedi, un porte-parole de Tottenham a déclaré: «Nous sommes extrêmement déçus et condamnons fermement cette image montrant certains de nos joueurs avec leur famille et leurs amis ensemble à Noël, d’autant plus que nous connaissons les sacrifices consentis par tout le monde dans le pays pour rester en sécurité pendant la période des fêtes. .

“Les règles sont claires, il n’y a pas d’exceptions, et nous rappelons régulièrement à tous nos joueurs et collaborateurs les derniers protocoles et leurs responsabilités d’adhérer et de montrer l’exemple. La question sera traitée en interne.”

Lamela était absent de la rencontre avec Leeds après avoir fait sa première apparition en Premier League depuis début novembre avec une apparition tardive sur le banc lors du match nul 1-1 aux Wolves le 27 décembre.

Ses excuses ont été suivies de celles de Lo Celso, qui a également raté le match contre Leeds alors qu’il continue de se remettre d’une blessure.

“Je tiens à m’excuser auprès de tout le monde – je comprends les grands sacrifices que les gens font pour se protéger et protéger leurs proches et la frustration que vous avez exprimée à mon égard est justifiée”, a déclaré Lo Celso sur Twitter.

«Je prends la responsabilité de mes actes, ce que je regrette sincèrement. Je souhaite également exprimer ma gratitude à tous ceux qui travaillent si dur pour nous protéger tous et ferons tout mon possible pour donner un meilleur exemple à l’avenir.

Après la victoire sur Leeds, Mourinho – qui a offert à Reguilon un cochon de lait car il pensait que l’Espagnol passerait Noël seul – a déclaré: «Nous, le club, sommes bien sûr déçus parce que nous donnons aux joueurs toute l’éducation, toutes les conditions. Bien sûr, nous ne sommes pas heureux. Ce fut une mauvaise surprise pour nous.

“Je préfère dire déçu [than angry]. Nous savons ce que nous sommes en interne. Nous n’avons pas besoin de vous ouvrir la porte et de vous laisser [the media] savoir ce qui se passe en interne, quelles seront les conséquences, comment avons-nous abordé cette surprise négative. Je me sens déçu, juste déçu. “

