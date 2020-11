Le 3 novembre de l’année dernière, Erika zaba elle est devenue mère et bien que depuis sa naissance Emiliano Il a partagé à plusieurs reprises à quel point il a été heureux pendant cette nouvelle étape de sa vie, il a également révélé que le processus de procréation de l’enfant n’était pas si simple, car il a dû subir un traitement in vitro qui était très douloureux.

Francisco et Emiliano Oliveros avec Erika Zaba.

De plus, la naissance de son bébé a été compliquée en raison d’une maladie que la chanteuse avait quelques jours avant l’accouchement, ce qui a frustré son rêve d’avoir une naissance naturelle.

«J’ai eu une césarienne parce que je devais me rendre à l’hôpital en urgence et ils ne nous ont pas laissé partir. Emiliano devait naître un jeudi et après un grave mal de tête que j’avais, il est né en urgence dimanche par césarienne. Si je n’ai pas partagé cette partie de mon histoire, c’est parce que je ne sais pas si je suis sûr de vouloir la partager.

Erika Zaba.

«C’était une maladie grave qui m’a frappé à une heure seulement et nous avons dû réagir assez rapidement pour que cela ne soit pas trop compliqué. Je continue à le traiter, c’était très dur, c’était moche et quand je serai prêt et prêt à partager l’expérience, je le ferai ”, a-t-elle déclaré dans une vidéo sur sa chaîne YouTube en février de cette année, où elle a répondu aux questions de ses abonnés.

Erika zaba Elle a dit que cette maladie l’avait empêchée d’allaiter son bébé comme elle l’aurait souhaité.

