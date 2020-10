Erin Andrews est l’une des personnes les plus occupées à travailler à la télévision. Ancienne animatrice de Dancing With the Stars, elle est également journaliste secondaire pour FOX Sports et se rend à deux matchs différents de la NFL chaque semaine de la saison. Rester en bonne santé et au sommet de sa forme est essentiel, et Andrews y parvient avec l’aide de certains aliments.

La journaliste de longue date a récemment fourni aux fans un aperçu de son réfrigérateur via Women’s Health. Elle n’est pas régulièrement à la maison en raison de son emploi du temps, ainsi que de celui de son mari, le joueur de la LNH Jarret Stoll. Il peut être difficile de garder le réfrigérateur en stock, mais Andrews s’assure que certains articles clés sont toujours à portée de main – ceux qui ne périssent pas facilement. «Nous aimons garder ce que nous appelons les« produits essentiels »dans notre réfrigérateur, alors je vais vous donner un aperçu de ce que c’est», a-t-elle expliqué dans la vidéo récente.

La visite vidéo a présenté plusieurs éléments importants qu’Andrews et Stoll doivent conserver tout au long de la semaine. Certaines de ces exigences sont le lait, l’eau en bouteille, les probiotiques pour leur chien et la crème pour leur café. Elle a également dit qu’ils accompagnaient du yogourt le matin lorsqu’ils ne mangeaient pas de bacon de dinde et d’œufs.

Dans le cadre de la visite du réfrigérateur, Andrews a fourni une révélation sur elle-même et son mari. Elle a dit qu’ils n’étaient pas très bons sur les dates d’expiration. Elle a spécifiquement mentionné certaines côtes qui avaient environ cinq ans. Cependant, Andrews a dit qu’ils s’étaient améliorés récemment.

Stoll est un athlète professionnel et Andrews est quelqu’un en très bonne forme, et la nourriture dans son réfrigérateur reflète ce fait. Bien que la quantité d’articles sains ne signifie pas qu’ils évitent les friandises. Andrews a montré plusieurs bouteilles de vin, ainsi qu’un tiroir rempli de collations sucrées.

“C’est le tiroir à friandises de mon mari”, a déclaré Andrews. “Il a ses oursons en gélatine, des barres de chocolat canadien – qui sont incroyablement énormes et folles – des collations aux fruits.” Andrews a ensuite détaillé l’amour de la famille pour le fromage. Elle a dit qu’ils avaient fini tout leur fromage en regardant Monday Night Football.

Andrews a plaisanté sur le nombre de collations sucrées que son mari garde, mais elle a finalement prouvé qu’elle n’exagérait pas. Elle ouvrit un bac à légumes au hasard au fond du réfrigérateur et trouva encore plus de friandises. Elle a sorti un énorme sac de M & Ms à service unique, qui, selon elle, étaient pour «vous savez qui».