C

Erin Cuthbert, de Chelsea, a déclaré qu’il «détestait» le football après la sortie déchirante de la Coupe du monde à Paris, et a déclaré qu’il avait fallu du temps pour redécouvrir son amour du football.

Née à Irvine, Cuthbert, 22 ans, a représenté sa nation à la Coupe du monde féminine 2019 en France, mais les Écossaises n’ont pas réussi à sortir des phases de groupes.

L’Écosse a été battue 2-1 par l’Angleterre lors de son premier match du groupe D, et une défaite contre le Japon par le même score les a obligés à battre l’Argentine.

L’Écosse a mené l’Argentine 3-0 avec Cuthbert marquant le troisième à 21 minutes de la fin et apparemment en route pour les huitièmes de finale, mais l’Argentine a réalisé un retour incroyable – y compris un penalty repris à la 94e minute – pour envoyer les Écossais s’écraser.

Cuthbert admet que la sortie dramatique de son pays à Paris a affecté sa santé mentale après le tournoi et l’a amenée à remettre en question sa place dans le match.

S’exprimant sur le podcast des joueurs, Cuthbert a déclaré: «C’était difficile. C’était vraiment, vraiment dur et je pense que les mois qui ont suivi la Coupe du monde ont été les plus durs de ma vie. Pour moi, ma carrière a été plutôt bonne. Je sais que beaucoup de joueurs écossais n’ont jamais été à un tournoi auparavant, donc je me suis senti incroyablement chanceux et je me sens toujours incroyablement chanceux. Mais je pense que c’est la première fois que j’ai commencé à m’échapper un peu après la Coupe du monde. Il m’a fallu beaucoup de temps pour m’en remettre.

“En tant que jeune joueur, j’ai vraiment, vraiment eu du mal parce que l’Écosse est mon pays. Cela signifie pour moi le monde sanglant de jouer pour mon pays. Pouvoir être à ces matchs est incroyable et je serai tout à fait honnête ici, il n’y avait rien. pire que de rentrer à la maison et de regarder les matchs et de voir les autres équipes là-bas. Voir le Japon, voir l’Angleterre dans notre groupe là-bas, il n’y avait rien de pire.

«En fait, je détestais ça. J’ai détesté le football. Je détestais vraiment ça. Je détestais ce que je ressentais. J’ai vraiment fait. Le football est un sport d’amour / haine et je me rends compte maintenant que vous ne pouvez pas être trop haut. Vous ne pouvez pas non plus être trop bas sur les bas, aussi clichés que cela puisse paraître.

Cuthbert dit que la déception s’est infiltrée dans sa carrière à Chelsea, la patronne Emma Hayes s’inquiétant pour elle: «Je suis retournée au club et j’ai détesté le football.

“Toutes les filles en parlaient, et je ne voulais pas en parler. Je ne voulais vraiment, vraiment pas en parler parce que j’étais tellement traumatisée par ce qui s’est passé cette nuit-là à Paris. Et j’aurai toujours ça souvenir de Paris, je déteste ça.

“Nous n’avons eu que deux semaines et demie de congé [before pre-season]. Je suis parti en vacances. Je suis parti pour l’oublier. Je ne suis pas rentré chez moi pour voir ma famille. Je ne voulais pas être en Écosse parce que nous avions un si grand profil à l’époque et je ne voulais pas que quiconque me voie et je ne voulais pas que quiconque se sente désolé pour moi parce que ce n’était tout simplement pas le cas.

(

Cuthbert en action pour Chelsea

/ .)

“Je suis parti et puis je suis revenu et je me suis blessé. Emma Hayes m’a dit la semaine précédente: ‘Tu n’as pas la tête dedans, tu n’as pas l’air bien.’ Elle était comme: «Je m’inquiète pour toi. Et puis, littéralement, la semaine après que je me suis assez mal fait la cheville à l’entraînement, la veille de notre départ pour une tournée de pré-saison, et j’ai été laissé pour compte.

«C’était probablement la partie la plus solitaire parce que lorsque vous êtes à Londres, vous avez vos coéquipiers et c’est vraiment tout pour moi. Autant que vous essayez d’élargir votre réseau, c’est juste votre équipe, et quand votre équipe a été pas ici, je n’avais vraiment personne, donc c’était difficile. Mais j’en suis toujours très reconnaissant parce que j’avais besoin du temps loin du football pour l’apprécier à nouveau et retrouver mon amour parce qu’après la Coupe du monde, je détestais le sport tellement.