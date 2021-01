La famille Napier pourrait bientôt s’agrandir. Les stars de Home Town révèlent à US Weekly que même s’ils n’essaient pas activement, le couple est certainement ouvert à l’idée d’ajouter un autre paquet de joie à leur famille. Les Napier ont accueilli leur premier enfant, sa fille Helen, il y a trois ans.

«Nous en avons parlé, mais nous avons en quelque sorte remis cela entre les mains de Dieu», a déclaré Ben Napier, 37 ans, en exclusivité au magazine le 13 janvier. «Nous n’essayions pas de tomber enceinte d’Helen et c’est arrivé. Si c’est ce que Dieu veut pour nous, cela se reproduira.

Maintenant que leur bébé a 3 ans, maman Erin dit que leur petite fille grandit plus vite qu’elle ne peut suivre. «Elle est bavarde et très opiniâtre et pas d’une manière bébé, pointilleuse. «Je suis une fille avec des opinions, des pensées et des sentiments». C’est notre bébé et c’est tellement cool de la voir grandir! “Nous a-t-elle dit.

La mère a poursuivi en partageant que la petite Helen est maintenant complètement entraînée à la propreté, adore le ballet et passe beaucoup de temps à traîner avec ses amis imaginaires et ses amoureux. «Elle regarde des films et a le béguin pour les petits garçons, comme Elliott sur ET est celui qu’elle va épouser. Elle s’est mariée. Elle prend une couverture sur le canapé, elle l’enroule autour de sa tête et dit que c’est sa robe de mariée et son voile et qu’elle épouse Elliot. Je ne sais pas d’où elle vient avec ce truc!

Maintenant que le couple n’est plus novice dans le jeu parental, il a pu donner des conseils parentaux à certains de ses amis. Le père de la saison légère a offert des conseils utiles à leurs amis, la star de la musique country Chris Lane et la diplômée de Bachelor Lauren Bushnell, lors du tournage de Disney + spinoff Home Town: Ben’s Workshop. «La chose la plus importante que je dis à tout le monde, c’est que personne ne nous a prévenu que la première nuit à la maison après l’hôpital allait être terrible», a déclaré Ben Napier. «Vous rentrez à la maison le premier soir et vous vous dites: ‘Gosh, nous avons ça!’ Et le bébé ne dort pas et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi et vous êtes paniqué et vous êtes fatigué et vous avez peur. Et puis après ça, c’est super facile. Home Town: Ben’s Workshop est actuellement diffusé sur Discovery +. Nouveaux épisodes de Home Town diffusés sur HGTV le dimanche à 20 h HE.