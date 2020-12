Erin Napier est fatiguée que les gens remettent en question sa situation reproductive. La star de Home Town de HGTV, qui avec son mari Ben Napier est la mère de sa fille Helen, âgée de 3 ans, a déclaré à PEOPLE cette semaine qu’elle souhaitait changer le récit en ce qui concerne la “conversation délicate” entourant le corps des femmes – surtout après elle a mis fin aux rumeurs de grossesse en octobre après avoir publié une photo portant des vêtements amples.

«Je pense que c’est vraiment bizarre et inutile», a-t-elle déclaré au magazine au sujet de sa situation reproductive. “Des gens qui disent des choses comme” Tu dois donner un frère à Helen “ou” Elle n’a pas besoin d’être une enfant unique. “” Elle a poursuivi: “J’ai beaucoup de gens chers près de moi qui ne sont pas capables avoir des enfants et vouloir désespérément. Quand des choses comme celles-là sont dites, ça touche profondément. Ce n’est pas nécessairement un problème pour nous, mais je veux être la voix des gens que j’aime. “

Avant qu’Erin ne soit enceinte d’Helen, les médecins ont découvert qu’Erin avait un appendice perforé qui s’était rompu et guéri à plusieurs reprises. À l’époque, on lui a dit qu’elle ne pourrait probablement pas avoir d’enfants à cause de cela – mais à son grand étonnement et à Ben, ils ont découvert lors de la fête des mères en 2017 qu’ils allaient être parents. Ben a dit qu’ils étaient “en retard à la fête” de tarer une famille bien dans la trentaine. “Je veux dire, nous sommes dans le sud du Mississippi, nos amis avaient des enfants tout autour de nous, donc je pense que nous avons vraiment ressenti de la pression.”

“J’ai ressenti la pression de l’horloge plus que toute autre chose. Mais je veux changer le récit”, a ajouté Erin. “C’est une conversation délicate et les gens doivent être plus prudents pour en parler.”

En ce qui concerne l’agrandissement de leur propre famille, les Napier ont déclaré qu’ils étaient satisfaits de tout ce que l’avenir leur apporterait. “Nous aimerions en avoir plus, mais si nous ne pouvons pas, nous sommes parfaitement heureux avec Helen”, a déclaré Ben. “Nous sommes aussi de grands fans de l’adoption.”

L’interview franche intervient quelques semaines après qu’Erin ait retiré une photo Instagram d’Helen après avoir reçu des commentaires «cruels» de certains de ses abonnés. Même si le couple ne montre jamais le visage d’Helen en ligne, l’article a quand même suscité des commentaires négatifs de la part des trolls sur les cheveux d’Helen, ainsi que des commentaires sur la façon dont la famille vivait pendant la pandémie. Napier a souligné que les gens ne voient qu’une petite partie de leur vie sur les réseaux sociaux.

«Votre message d’intérêt trimestriel sur la façon d’être une personne décente sur les réseaux sociaux», a-t-elle commencé son long article au début du mois. “Parce que Ben et moi avons ce travail, cela signifie que nous nous ouvrons au public de manière parfois vulnérable et je pense qu’il y a de la valeur à cela. Je pense qu’il y a une frontière fine entre la vie privée et l’aide aux autres en étant vulnérable sur certains aspects. de votre vie quand vous êtes sous les projecteurs », a-t-elle poursuivi, en partie.

Elle a dit qu’il y avait des “commentaires cruels” s’accumulant “quelques instants” après la publication du message. Elle a repoussé les commentaires de personnes accusant les Napier de ne pas prendre le coronavirus au sérieux “comme si dans une minuscule vignette, vous pouvez voir toute l’image de la précaution et comment nous nous fatiguons pour garder notre famille en sécurité tous les jours, les tests sans fin en essayant de ne pas sacrifier la moindre parcelle de normalité quand elle est aussi sûre que possible. ” Elle a écrit qu’elle avait retiré la photo “pour être une bonne intendant de l’image de mon bébé et la protectrice de mon cœur”. En fin de compte, elle a écrit: “Si vous pensez être une personne capable de communiquer de cette façon, veuillez vous éloigner de mon compte ou je serai ravie de vous aider à le faire.”