La star de Home Town, Erin Napier, a supprimé une photo de sa fille de 3 ans, Helen, sur Instagram après avoir reçu des commentaires négatifs et «cruels» à son sujet. Napier et son mari, la co-star Ben Napier, ne montrent jamais le visage d’Helen, mais le récent post de Napier a quand même attiré les commentaires des trolls sur les cheveux d’Helen. Les gens ont également commencé à commenter la vie de la famille pendant la pandémie de coronavirus. Napier a souligné que les gens ne voient qu’une petite partie de leur vie sur les réseaux sociaux.

Jeudi, Napier a partagé une photo de l’équipe de HGTV. “Votre message d’intérêt trimestriel sur la façon d’être une personne décente sur les réseaux sociaux: voici une photo de certains membres de notre équipe et mon opinion sur la plupart de mes journées de travail”, a-t-elle écrit dans la légende. “Parce que Ben et moi avons ce travail, cela signifie que nous nous ouvrons au public de manière parfois vulnérable et je pense qu’il y a de la valeur à cela. Je pense qu’il y a une frontière fine entre la vie privée et l’aide aux autres en étant vulnérable sur certains aspects. de votre vie quand vous êtes sous les projecteurs. “

Napier a déclaré qu’il y avait des “commentaires cruels” s’accumulant dans la section des commentaires “quelques instants” après la publication du message. Il y a eu des commentaires négatifs sur les cheveux d’Helen et d’autres accusant la famille de ne pas prendre le coronavirus au sérieux “comme si à partir d’une minuscule vignette, vous pouvez voir toute l’image de la précaution et comment nous nous fatiguons pour garder notre famille en sécurité tous les jours, les tests sans fin pendant en essayant de ne pas sacrifier la moindre parcelle de normalité quand elle est aussi sûre que possible », écrit-elle.

Ainsi, Napier a pris la photo “pour être un bon gardien de l’image de mon bébé et le protecteur de mon cœur”, a-t-elle écrit. La star de télé-réalité a continué à dire que les commentaires négatifs et les gens qui les ont faits ne sont “pas les bienvenus ici. En fin de compte, Napier a écrit: “Si vous pensez être une personne capable de communiquer de cette façon, veuillez vous éloigner de mon compte ou je serai heureux de vous aider à le faire.”

Ce que montrait la photo en question n’est pas clair. La publication la plus récente avec des photos d’Helen restant sur la page Instagram de Napier date du 26 novembre, lorsqu’elle a partagé des photos d’Helen l’aidant et Ben à décorer leur arbre de Noël. Le visage d’Helen n’a été montré sur aucune des photos.

Napier a eu une relation difficile avec les médias sociaux. En juillet, elle a dit aux fans qu’elle prévoyait de désactiver les commentaires de toutes les publications Instagram en raison des commentaires blessants qu’elle avait vus, note PEOPLE. Elle a ensuite commencé à autoriser des commentaires limités sur ses publications, mais a fermé les commentaires pour le dernier message aux fans.

En septembre, Napier a annoncé qu’elle prévoyait de faire une pause dans les médias sociaux. «Plus j’en apprends sur les réseaux sociaux, plus cela m’effraie donc je vais faire un effort pour passer moins de temps ici», écrivait-elle à l’époque. “Les gens n’étaient pas faits pour connaître les opinions de milliers ou même de centaines de leurs” amis “. Le monde réel est un endroit beaucoup plus agréable, honnêtement. “

Napier et Ben accueillent Home Town, qui débutera sa cinquième saison le dimanche 3 janvier à 20 h HE sur HGTV. La série suit le couple alors qu’ils aident d’autres personnes à Laurel, dans le Mississippi, à rénover leurs maisons. Un nouveau spin-off, Home Town: Ben’s Workshop, fera également ses débuts sur le service Discovery + streaming le 4 janvier.