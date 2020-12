¡Erreur!, Le chauffeur de Hoy le confond avec Venga La Alegría | Instagram

Quelle h0rror, je dis erreur!, Le Wapayaso Brandon Castañeda, qui participe actuellement à l’une des sections du Programme aujourd’hui Il a commis une énorme erreur en confondant l’émission qui lui a ouvert les portes sur Televisa avec une sur TVAzteca et, comme si cela ne suffisait pas, la compétition directe de la matinée dirigée par Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona et d’autres.

Brandon Castañeda est coach, en plus de faire partie des Wapayasos, c’est pourquoi il est invité au programme Hoy pour partager la formation avec les téléspectateurs et ils peuvent se mettre en forme depuis chez eux. Les femmes au foyer ont dit avec joie la joie de voir le jeune homme à l’écran; mais les compliments ont été laissés de côté lorsqu’il a commis l’erreur g @ rrafal qui lui coûterait le ridicule de ses coéquipiers.

El Wapayaso était très concentré en demandant à ses partisans de partager les mouvements qui lui permettent de se mettre en forme lorsque Brandon Castañeda a fini par mentionner Viens la joie; Il voulait corriger son erreur en disant programme Aujourd’hui presque immédiatement, mais il était trop tard.

Il y aura une routine de Noël. Envoyez les vidéos à la photo de Venga La Aleg … du programme Hoy, le jeune homme a été entendu.

Les taquineries ont été immédiates dans le forum et ni ses muscles ni son attrait physique n’ont empêché Brandon Castañeda de recevoir des punitions lors de la diffusion du programme Hoy. Dans une section après l’accident, le Wapayaso pouvait être vu en train de faire une page, pour qu’il n’oublie pas où il se trouve à nouveau, la page disait «Aujourd’hui, tu le fais».

Mais aussi, les Wapayaso ont reçu des coups de poing dans le bras, comme ils le font habituellement comme punition dans certains jeux; Vous ne devez pas oublier que vous êtes dans le Programme aujourd’hui!

Ce n’est pas la première fois que ce type d’erreur se produit à la télévision et il a été dit que de lourdes sanctions ont été infligées à ceux qui se sont trompés en mentionnant le concours. L’une des erreurs les plus mémorables est la célèbre promo de mayonnaise de Pedrito Sola sur Ventaneando, où l’animateur a mentionné la mayonnaise McCormick lorsqu’il parlait de Hellmanss.

REGARDEZ L’ERREUR DE BRANDON ICI

Il y a ceux qui prétendent que la grave erreur de Sola lui a coûté non seulement une lourde amende, mais aussi d’énormes insultes de Pati Chapoy, le directeur de l’information de l’émission.

Il commence à parler et dit ‘McCormick mayonnaise’ (…) J’entends Chapoy à côté de moi ici dire ‘Vous ne pouvez pas être si pendre $% #’, si vous cherchez la vidéo, celle avec la botarga s’arrête, comme en disant «Non m @ men, qui m’a engagé?»; son monologue intérieur d’où je viens, qui suis-je, où vais-je? Hahaha v @ lió m …., a assuré Pedrito Sola.

Malgré les représailles que le conducteur de TVAzteca Il avait pour son erreur innocente mais forte, il est devenu plus célèbre sur les réseaux sociaux et autres en raison des mèmes que sa confusion a créés. Pedrito Sola est l’un des personnages préférés et attachants des réseaux sociaux; même beaucoup de jeunes le connaissent sous le nom d’oncle Pedrito, car ils l’adorent pour son originalité et ses bizarreries.

En parlant de concurrence de Televisa, Ventaneando a connu une année 2020 difficile, il y a ceux qui assurent que la cote de l’un des programmes parmi les plus forts de la télévision a chuté. Des rumeurs selon lesquelles Pati Chapoy, Daniel Bisogno ou Pedrito Sola seront retirés du programme émergent à maintes reprises, affirmant qu’ils ne savent pas quoi faire pour attirer l’attention des téléspectateurs. Il y avait même ceux qui ont assuré que Chapoy donnerait de l’argent dans le programme afin d’augmenter les chiffres.

La vérité est que, quelle que soit la chaîne de télévision, beaucoup considèrent une véritable offense à confondre avec la concurrence, bonne chance Brandon Castaneda!