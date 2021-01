L

ondon s’est vu promettre une «escalade très significative» de la disponibilité des jabs Covid après que les chiffres aient montré que Londres prenait du retard dans la course aux vaccins.

Les statistiques officielles ont confirmé la révélation du Standard plus tôt cette semaine que Londres avait l’un des pires taux de vaccinations lors de la première étape du déploiement, à un moment où la capitale comptait le plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus.

Les données, de Public Health England, ont montré que dimanche dernier, dans le groupe des plus de 80 ans, beaucoup moins de Londoniens avaient eu le premier ou les deux coups que dans toutes les autres régions sauf une.

Sur les 312 769 Londoniens âgés de 80 ans et plus, 92 398 avaient reçu un premier coup – 29,5%, en dessous de la moyenne nationale de 34,6%.

Au total, 28 340 personnes de plus de 80 ans ont également reçu la deuxième dose – 9,1%, contre 9,8% en moyenne en Angleterre. Dans le groupe des moins de 80 ans, Londres avait le pire taux du pays avec 1,1% de vaccinés – 101 588 des 10 013 321 en ligne pour un coup. La moyenne nationale est de 1,7%.

en relation

Le maire Sadiq Khan, qui a rencontré jeudi le ministre du déploiement des vaccins Nadhim Zahawi pour faire valoir la cause de la capitale, aurait reçu un «sentiment authentique» que le gouvernement était conscient du problème et travaillait à le résoudre.

«Au cours des deux prochaines semaines, le ministère de la Santé promet une escalade et une hausse très significatives», a déclaré le Standard. Cela a coïncidé avec les rapports optimistes de vendredi selon lesquels tous les plus de 50 ans au Royaume-Uni pourraient recevoir un premier coup d’ici la fin du mois de mars.

Les responsables du gouvernement ont également accepté les préoccupations du maire concernant l’hésitation à la vaccination dans les communautés BAME à Londres et ont accepté de travailler avec la mairie pour amener le vaccin dans les zones difficiles à atteindre.

en relation

Le Standard a été informé que le déploiement du vaccin progresserait bien dans le nord-ouest de Londres, avant l’ouverture d’un centre de vaccination de masse près du stade de Wembley lundi. Plus de 58 000 coups ont été distribués dans les arrondissements, dont Brent et Harrow. Dans le sud-est de Londres, au moins 39 000 coups ont été administrés et les chefs de la santé prévoient un total de 242 000 à la fin du mois de janvier.

On estime qu’un Londonien sur 44 a actuellement Covid – le plus élevé du Royaume-Uni – selon l’application Zoe, avec 10904 nouveaux cas par jour dans la capitale.

Il a déclaré que Redbridge, Enfield et Greenwich étaient les zones les plus touchées et la ville de London, Hammersmith et Kingston les moins.

Cela est venu alors que les conseils ont supplié les Londoniens d’aider à supprimer la transmission. Jas Athwal, membre exécutif du London Councils pour le crime et la protection publique, a déclaré: «Londres est confrontée à la pire crise de santé publique qu’elle ait jamais connue, avec plus de 10 000 Londoniens décédés des suites du Covid-19. Les taux d’infection sont toujours très élevés, nous devons tous jouer notre rôle pour assurer la sécurité de nos proches et de la communauté en général ce week-end en restant à la maison et en ne sortant que si c’est absolument nécessaire.