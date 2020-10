Esmeralda Pimentel clarifie la prétendue parade nuptiale avec Mauricio Ochmann | .

Enfin l’actrice Esmeralda Pimentel a rompu le silence pour parler de la prétendue romance avec l’acteur Mauricio Ochmann, parce que récemment, la grande rumeur s’était répandue qu’il y avait quelque chose de fort entre eux et quelque chose de plus que de l’amitié.

Nul doute que depuis que l’acteur Mauricio Ochmann a annoncé sa séparation avec Aislinn Derbez, il a été une cible parfaite pour de nombreuses femmes et elles ont souligné à plusieurs reprises qu’il entretenait une relation amoureuse avec plusieurs artistes.

L’un d’eux est la belle actrice émeraude Pimentel, qui serait la nouvelle conquête amoureuse de l’acteur et il y a déjà plusieurs rumeurs qui suggèrent qu’ils ont une cour, bien que Mauricio lui-même l’ait nié.

Cependant, c’est désormais l’actrice de 31 ans qui est sortie devant les rumeurs et a décidé de rompre le silence pour clarifier sa prétendue histoire d’amour avec Ochmann.

Nous y sommes habitués, ils voudront toujours nous associer à l’acteur à leur tour, mais cela en dit long sur l’alchimie qui est obtenue lorsque nous sommes sur scène », a-t-il commenté.

Il convient de mentionner qu’actuellement, Mauricio Oui émeraude Ils triomphent avec le nouveau film romantique et comique “Là je vous commande” qui est sorti récemment sur la plateforme Netflix.

Je l’adore de tout mon cœur, je suis très chanceuse d’avoir déjà travaillé avec lui à deux reprises, je l’aime », a déclaré Esmeralda.

Alors que l’acteur dans une interview à l’émission “Sale el Sol” parlait du film “Là vous commandez” et, bien sûr, comme prévu, le thème d’Esmeralda est revenu.

Non, j’aime beaucoup Esmée, c’est une excellente compagne et c’est une actrice très talentueuse », a-t-il assuré.

Et c’était comme Esmeralda, l’acteur a commenté que les rumeurs de romance surviennent généralement autour de ceux qui partagent un projet.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube! Https: //www.youtube.com/channel/UCpc9YphcwZ1dFKq2OUkEWvw

Ça ne me surprend plus, c’est toujours celui avec qui je travaille … ah, avec celui-là! … alors c’est comme, hé, eh bien, laissez-les parler, et maintenant ce qui est rugueux et un peu plus fort ce sont les réseaux social, il y a des choses, des commentaires, qui peuvent être viralisés, et les gens vraiment, comme ils le croient ».

Il convient de mentionner qu’il y a des mois Ochmann Il était également lié à Sandra Echeverría, cependant, tous deux étaient chargés de nier avoir eu une liaison.

La vérité est que j’aime beaucoup Sandra Echeverría, nous nous connaissons depuis de nombreuses années et nous avons dû travailler sur beaucoup de choses et nous sommes très amis. Je l’admire beaucoup en tant qu’artiste et en tant qu’être humain », a-t-il commenté dans une interview.

D’un autre côté, Maria émeraude Pimentel Murguía a concouru à Nuestra Belleza México, arrivant à la troisième place représentant Zapotlán et à 19 ans a commencé à faire des apparitions dans des publicités télévisées et en tant que modèle pour des marques de vêtements au Mexique.

Alors que l’opportunité d’être actrice s’est présentée en 2009, lorsque le producteur Pedro Damián lui a donné un petit rôle dans la telenovela “Verano de amor”, où elle joue Ada.

Et puis après 3 ans de récréation, il revient en 2012 dans la telenovela “Abismo de passion”, produite par Angelli Nesma, où il a une participation mineure et plus tard en partageant des crédits avec Angelique Boyer et David Zepeda et où il se fait connaître en tant que première actrice.

C’est jusqu’en 2014 qu’il reçoit son premier rôle principal dans “La couleur de la passion”, produit par Roberto Gómez Fernández, partageant les crédits avec Ariadne Díaz, Erick Elías et Claudia Ramírez.

Il est à noter qu’Esmeralda Pimentel, en plus de sa carrière d’actrice, a effectué un travail philanthropique, en étant porte-parole des sociétés à but non lucratif, Habitat México et sa subdivision “Brigada Rosa”, dont l’objectif principal est de réunir des personnes de divers secteurs de la société à attirer l’attention sur le problème du manque de logements adéquats destinés aux familles dirigées par des femmes chefs de famille et à inviter chacun à participer à des actions susceptibles de changer cette situation et de briser le cycle de la pauvreté.

Cela peut vous intéresser: Photo Esmeralda Pimentel enlève tout pour montrer ses imperfections sur Instagram