La première règle de la politique est de ne jamais admettre de bousille. Vous pourriez penser que cela deviendrait de plus en plus difficile pour Boris Johnson – mais d’une manière ou d’une autre, Sir Keir Starmer l’a laissé s’échapper légèrement.

Un compte rendu rapide des cock-ups récents. Il y a eu le refus du Premier ministre de financer des dîners scolaires gratuits à mi-parcours; appeler un verrouillage de disjoncteur «le comble de l’absurdité» et en commander un quand même; entrer dans une rangée debout avec Andy Burnham. Sur tous ces points, Sir Keir Starmer lui avait dit qu’il avait tort et qu’il avait eu raison. Il n’y aurait sûrement plus de coups de doigt à «Captain Hindsight» après la défenestration de cet après-midi. Pas exactement.

Johnson est entré avec une confiance légère et une blague au sujet d’une “élection fortement contestée”, qui s’est avérée signifier le premier anniversaire de Sir Lindsay Hoyle prenant la présidence du Président de John Bercow et “rendant à nouveau la présidence grande”.

Un Sir Lindsay rayonnant a succombé à la flatterie. Un vers le bas. Juste 648 à faire.

Sir Keir se leva avec un froncement de sourcils et un commentaire sur la bataille électorale américaine. «Le Premier ministre se joindra-t-il à moi pour dire qu’il n’appartient pas à un candidat de décider quels votes comptent ou non, ou quand arrêter de compter?» Johnson n’a jamais été susceptible de condamner un président américain en exercice, mais son refus a sans aucun doute dégoûté certaines personnes qui n’allaient de toute façon jamais voter pour lui.

Puis Starmer s’est tourné vers le verrouillage du disjoncteur que M. Johnson avait désactivé. Son accouchement était froid comme de la glace. Le 21 septembre, lorsque les scientifiques du gouvernement ont conseillé un bref verrouillage, le bilan quotidien n’était que de 11 morts. Lundi, 42 jours plus tard, il était passé à 397.

“C’est une augmentation stupéfiante de 35 fois”, a chuchoté Starmer. “Le premier ministre comprend-il le coût humain de son retard à agir?”

Les questions ne sont pas beaucoup plus mortelles ou personnelles que cela. Johnson a obéi à la première règle à la lettre, en disant: «Il était toujours juste de poursuivre une approche locale et régionale.» Et le système à trois niveaux «montrait en fait des signes de fonctionnement», a affirmé le Premier ministre.

Sir Keir a fait valoir qu’un verrouillage antérieur aurait pu être plus court et a demandé inutilement: «Le premier ministre comprend-il le coût économique de son retard à agir?»

Johnson a commencé à riposter. Starmer avait soutenu l’approche régionale «tant qu’elle lui était utile, pendant un certain temps».

Sir Keir n’a jamais vraiment marqué après cela. Il a changé de bord: «Le lockdown se terminera-t-il le 2 décembre quoi qu’il arrive? Ou cela dépendra-t-il des circonstances du moment? ”

Une question piège: Johnson pourrait confirmer la date limite et risquer de devoir manger ses mots, ou le nier et enrager les députés conservateurs juste avant un grand vote des Communes sur le verrouillage. Bien sûr, le Premier ministre l’a contourné, affirmant que le verrouillage prendrait fin si «nous faisons tous notre part» et que ce serait aux députés de décider.

Fait intéressant, Johnson a promis «une approche très, très différente» après le 2 décembre, ce qui a donné un autre indice de sa confiance que les tests de masse maintiendront le nombre R bas.

Starmer a eu une autre tentative, demandant si le verrouillage se terminerait même si le nombre R était supérieur à 1, indiquant que le taux d’infection augmentait. Mais Johnson n’écoutait plus, au lieu de cela, il a dit qu’il était temps pour Sir Keir de «clarifier sa position» et de dire ce qu’il ferait.

«Je veux juste une honnêteté de base», a protesté le chef du Labour avant de basculer dans le chaos dans NHS Test & Trace.

À ce sujet, Johnson était le plus proche de violer la première règle. «Je suis parfaitement disposé à accepter les échecs de Test and Trace, bien sûr que je le suis», a-t-il déclaré.

Si Dido Harding écoutait, elle serait peut-être sage d’emporter une boîte en carton dans son bureau pour ranger ses affaires.

Pour sa dernière question, Starmer a appelé à un programme permettant aux familles de rendre visite à des parents âgés dans des maisons de retraite. Une erreur. Johnson peut émettre une émotion tout aussi puissante que lui au sujet de la misère subie par les familles séparées par des bordures de coronavirus, et il a également annoncé que de nouvelles directives étaient publiées plus tard dans la journée, destinées à «trouver le bon équilibre».

La suggestion de Sir Keir d’un parti croisé a également donné au Premier ministre une excuse pour riposter: «Je dois dire qu’il a utilisé cette crise comme une opportunité de créer un capital politique – d’avoir ce qu’un porte-parole de l’ombre a appelé« une bonne crise ».»

Johnson a ensuite taquiné les bancs de l’opposition en leur suggérant de suivre l’approche de l’ancien chef Tony Blair, qui avait écrit «un bon article dans le Daily Mail d’aujourd’hui dans lequel il soutient largement notre stratégie». Les députés travaillistes lançaient un regard noir: la seule chose qui les offense plus que Blair de nos jours est le Daily Mail. “Il devrait prendre une feuille du livre de Blair,” se moqua Johnson de Sir Keir. “Tony Blair n’aurait pas passé quatre ans dans le même cabinet fantôme que Jeremy Corbyn, debout côte à côte avec lui.”

Cela aurait dû être une victoire facile pour Sir Keir, un slam-dunk, un KO. Mais comme Joe Biden, il a fini par compter sur les points pour franchir la ligne.