Vous pouvez dire que le taux de mortalité a augmenté parce que Boris Johnson prend à nouveau au sérieux les questions du premier ministre. Les côtés arrogants par-dessus son épaule pour les députés d’arrière-ban conservateurs ont disparu. Au lieu de cela, comme un pilote de chasse avec un missile ennemi verrouillé sur sa queue, il crache des titres comme une balle.

Sir Keir Starmer a appelé à des centres de vaccination 24 heures sur 24, ce que le porte-parole du Premier ministre a rejeté lundi comme une idée pour laquelle il n’y avait «aucune clameur».

Boris a tiré sur le joystick et a plongé vers la gauche: «Nous irons à 24/7 dès que nous le pourrons», a-t-il déclaré, ajoutant que tous les détails suivraient de Matt Hancock.

Si Starmer avait l’air surpris, les députés conservateurs aussi. Le secrétaire à la Santé sur ITV n’avait-il pas dit ce matin que la plupart des gens préféreraient se faire vacciner pendant la journée? Mais le Premier ministre connaît son métier. L’annonce de sa promesse a conduit le téléscripteur de 24 heures.

Le prochain feu d’artifice de Johnson était de dire que le verrouillage fonctionne. “Les mesures de verrouillage, combinées aux mesures de niveau 4 que nous avions en place, commencent à montrer des signes d’effet”, a-t-il déclaré à la Chambre. Cela peut bien être exact, mais ce n’est pas ce que Hancock a déclaré à la télévision quelques heures plus tôt. quand il a soutenu qu’il était trop tôt pour être certain si le verrouillage d’une semaine faisait baisser les chiffres.

Sir Keir a continué à poser ces questions embêtantes, et finalement Johnson est devenu un «chat mort» en traitant son adversaire d’hypocrite. Il a déclaré aux députés: “Ses paroles seraient moins hypocrites et absurdes si ce n’était du fait que le …”, puis le Président l’a interrompu. «Je ne crois pas que quiconque soit hypocrite dans cette enceinte», a déclaré sir Lindsay Hoyle avec acuité. «Je pense que nous devons faire un peu attention à ce que nous nous disons.»

Johnson, rayonnant, a retiré l’allégation d’hypocrisie – mais a gardé l’accusation d ‘«absurdité». Le chef conservateur savait exactement ce qu’il faisait: chaque titre parlait du fait que le Premier ministre se faisait gifler par le Président, avec beaucoup moins d’attention sur ce que le Premier ministre cherchait à distraire.

Afin de donner aux lecteurs de Standard une vue d’ensemble, voici les échanges qui ont conduit à ces explosions de paillettes du Premier ministre.

Starmer a commencé par rendre hommage aux équipes de vaccination, en disant que c’était «vraiment édifiant» de les voir au travail. Nous en avons déduit que le chef de l’opposition est un peu sensible au jibe régulier du PM qu’il «carpe juste de la ligne de touche» et voulait faire l’éloge du NHS.

Pour ses principales questions, le chef du Labour a adopté cette voix silencieuse et mortelle qu’il utilise quand il pense avoir verrouillé les missiles. «Les derniers PMQ ont eu lieu le 16 décembre», ronronna-t-il, avec un Johnson au visage sérieux écoutant attentivement. «Le Premier ministre nous a alors dit que nous assistions – selon ses propres termes – à une réduction significative du virus.» Une pause ici pour permettre aux députés de réfléchir à quel point cet optimisme s’était révélé erroné.

Starmer a poursuivi: «Il nous a dit qu’il n’y avait pas besoin de verrouillages sans fin ni de changer les règles concernant le mixage de Noël.

«Depuis ces derniers LF, 17 000 personnes sont mortes de Covid, 60 000 personnes ont été hospitalisées et il y a eu plus d’un million de nouveaux cas. Comment le premier ministre s’est-il trompé et pourquoi a-t-il été si lent à agir?

Le premier ministre était prêt avec un alibi. “Bien sûr, ce que (Sir Keir) ne fait pas remarquer, c’est que le 18 décembre, deux jours plus tard, le gouvernement a été informé de la propagation de la nouvelle variante”, a déclaré Johnson. Ce n’était pas la faute du gouvernement, mais une mutation “Qui se propage environ 50 à 70 pour cent plus vite.” Oui, la situation était désormais “très troublante” mais il s’est calmé: “Nous pouvons voir la voie à suivre”.

Starmer était sceptique. «La vérité est que les indicateurs allaient tous dans la mauvaise direction», a-t-il affirmé, sans toutefois donner de détails pour étayer cela. Il a ouvert une nouvelle ligne: les conseillers scientifiques du gouvernement avaient averti le 18 décembre qu’il était «improbable» qu’un verrouillage de type novembre contrôlerait la nouvelle variante. Pourtant, le verrouillage actuel a été reporté au 6 janvier.

«Le premier ministre est resté les bras croisés pendant plus de deux semaines, nous voyons maintenant les conséquences tragiques de ce retard. Alors, comment le premier ministre justifie-t-il un retard de 17 jours?

Johnson a répondu sobrement: “Je dois être profondément en désaccord avec ce qu’il vient de dire.” Le Premier ministre a fait valoir qu’il avait annoncé «des mesures beaucoup plus sévères» dans les 24 heures après avoir été averti de la nouvelle variante. Loin de rester les bras croisés, il avait durci le système de paliers pour la majeure partie du pays avant Noël.

Soulignant les signes que les infections pourraient se stabiliser, il a poursuivi: «Nous voyons maintenant les débuts de certains signes indiquant que cela commence à avoir un effet dans de nombreuses régions du pays, mais pas partout dans le pays, et ce n’est que les premiers jours. . »

Johnson a ajouté que Starmer avait plaidé pour que les écoles restent ouvertes jusqu’à la veille de l’annonce hâtive du verrouillage la semaine dernière. «Je pense que c’est un peu trop d’être attaqué pour avoir pris des mesures plus dures… alors que le Parti travailliste appelait lui-même à garder les écoles ouvertes», a-t-il dit.

Starmer a intensifié les choses et a cloué ses propres couleurs sur le mât en appelant à un ensemble plus strict de restrictions de verrouillage maintenant. Il a déclaré aux députés: «Chaque fois qu’il y a une décision importante à prendre, le premier ministre arrive en retard. La prochaine grande décision est évidente: les restrictions actuelles ne sont pas assez fortes pour contrôler le virus. Des restrictions plus strictes sont nécessaires. »

Aux députés conservateurs secouant la tête, il a lancé: «Dans une semaine ou deux, le Premier ministre demandera probablement aux députés de voter pour cela.»

Starmer a fait valoir que les taux d’infection, les admissions à l’hôpital et les taux de mortalité étaient tous beaucoup plus élevés, alors «pourquoi diable les restrictions sont-elles plus faibles que le mois dernier?»

Johnson n’a manifestement pas exclu un resserrement (alors ne soyez pas surpris s’il y a une conférence de presse demain), en disant: «Nous surveillons constamment les choses.» Mais le Premier ministre a également souligné que se précipiter dans un verrouillage plus profond aurait un coût pour les personnes vulnérables. «Nous devons en tenir compte, car personne ne peut douter des graves dommages causés par les verrouillages à la santé mentale des gens, aux emplois, aux moyens de subsistance.»

Johnson a lancé l’attaque: «Pour écouter [Starmer] au cours des 12 derniers mois, on pourrait penser qu’il n’avait absolument aucune autre politique que celle de plonger ce pays dans 12 mois de verrouillage.

Les échanges restants sont passés aux colis alimentaires distribués aux familles les plus pauvres. Le Premier ministre les a qualifiés de «honteux», ce à quoi Starmer a marqué un coup en révélant les directives officielles de Whitehall qui indiquaient aux fournisseurs exactement le peu de yaourts et de pommes à mettre dans chacun.

Ce fut une séance meurtrière pour le Premier ministre, et une séance où Starmer était dans son élément en tant que procureur exposant les preuves complexes. En tant que Premier ministre, Johnson peut faire la une des journaux, mais ce seront les compétences médico-légales qui compteront lorsque la gestion de la pandémie fera l’objet d’une enquête publique, comme elle le fera inévitablement.