Imaginez la scène du Berlaymont, cet édifice de verre et de marbre étincelant de l’intégration européenne à Bruxelles, à 11 h 59, lorsque Ursula von der Leyen a écouté la chaîne du Parlement pour obtenir des indices sur ce que pense son invité VIP du dîner.

Avec ses meilleurs experts scrutant attentivement l’écran par-dessus des lunettes sérieuses à monture en titane, elle monte le volume pour entendre Sir Lindsay Hoyle annoncer dans son meilleur boom de M. Carson: «Et maintenant, les questions du Premier ministre.»

La caméra zoome sur les traits gammons de Sir Edward Leigh, le visage aussi écarlate que la cape du Père Noël, exhortant le Premier ministre à «faire un dernier effort» pour un accord ce soir. Imaginez les signes d’approbation parmi l’équipe bien adaptée de Mme von der Leyen lors de ses premiers mots, uniquement pour leurs visages qui s’estompent alors que l’archi-Brexiteer se remet en question. “L’UE devrait le savoir”, a tonné Sir Edward. «S’il ne peut pas obtenir cet accord pour nous, ce parti parlementaire le soutiendra jusqu’au bout, car la force vient avec l’unité.»

Les experts autour de la télévision à Bruxelles auront probablement frissonné involontairement et pris un verre apaisant de Chablis. Sûrement le Premier ministre britannique donnera court à un tel antédiluvien.

Le signal retentit alors que la caméra fait un écart pour leur donner un premier gros plan du Premier ministre se levant pour répondre. Boris Johnson était sur sa forme la plus débraillée et grinçante, les cheveux en saillie à la folie, la peau un hommage rosâtre au gammon de Sir Edward et la bouche souriant à pleines dents.

“Il a tout à fait raison de dire qu’il reste encore beaucoup à faire”, a déclaré Boris. «J’ai hâte d’en discuter avec le commissaire von der Leyen ce soir.» Des regards sympathiques ont peut-être vacillé sur Mme von der Leyen à la pensée de son épreuve à trois plats.

Johnson a poursuivi: «Que les nouveaux arrangements ressemblent à ceux de l’Australie ou du Canada, je ne doute absolument pas qu’à partir du 1er janvier, ce pays prospérera puissamment. Les députés conservateurs ont applaudi follement.

Une vague d’espoir a peut-être balayé la salle à Bruxelles lorsque Sir Lindsay a informé la Chambre que le successeur potentiel de Boris, un député travailliste pro-européen, montait sur scène. «Et maintenant, au chef de l’opposition, le très honorable Keir Starmer.

Il aurait tout aussi bien pu annoncer «et maintenant pour quelque chose de complètement différent» parce que Sir Keir a participé par vidéo en otage, debout devant un mur de chambre blanchi à la chaux à la maison. Le chef du Labour a parlé à travers un sourire artificiel, comme un présentateur d’une soirée Comic Relief pas drôle, pour ses mots d’ouverture, accueillant le vaccin. Ensuite, c’était un visage sérieux alors qu’il se tournait vers le Brexit.

«Il y a un an, le Premier ministre s’est tenu sur les marches de Downing Street et a promis au pays – tels étaient ses mots -” une pause permanente pour parler du Brexit “. [beat] Comment ça se passe?”

Johnson s’est levé en ricanant à propos de «l’exil à Islington» de son adversaire. Il a ensuite critiqué le silence «de sphinx» de Starmer quant à savoir si les travaillistes voteraient pour ou contre un accord sur le Brexit.

Starmer le réprimanda sévèrement: “C’est Camden, pas Islington.” Les experts de Mme von der Leyen ont peut-être échangé des regards furtifs et perplexes. Les Britanniques n’ont-ils pas compris qu’ils sont confrontés à la famine lorsque les ports s’effondrent?

Sir Keir s’est moqué du Premier ministre pour sa «même vieille, même vieille» routine consistant à ne pas répondre aux questions. Mais il est vite devenu évident que le dirigeant travailliste détournait l’attention de sa propre incapacité à dire quel accord les travaillistes soutiendraient.

“Il a dit au peuple britannique qu’il avait un accord prêt à l’emploi”, a déclaré Sir Keir. «Pourquoi quiconque fait confiance au Premier ministre, y compris à son chancelier, devrait-il croire un mot qu’il dit maintenant?»

Johnson regarda cela la bouche bée dans une démonstration d’indignation pantomime. L’accord prêt à l’emploi, a-t-il fustigé, faisait référence à l’accord de retrait de janvier et non au paquet sur les relations commerciales et futures à Bruxelles.

Starmer a plaisanté: «Je vois – Get Brexit Done ne signifiait que la première partie, la partie facile. Je ne me souviens pas que cela ait été écrit sur le bulldozer.

Johnson l’a défié de dire si le parti travailliste serait pour ou contre «un accord aux conditions australiennes», ce qui est l’euphémisme du n ° 10 pour un strict minimum à l’OMC, c’est-à-dire pas d’accord.

«Le Premier ministre parle d’indécision», a hurlé Sir Keir. “C’est la vérité: il est absolument coincé et hésitant entre l’accord dont il sait que nous avons besoin et le compromis que ses députés d’arrière-ban ne lui laisseront pas faire.”

Starmer espérait qu’un accord serait conclu «comme l’une de ses colonnes de journaux…. à la dernière minute », mais a prédit que de nombreux emplois seraient perdus dans la recherche. «Sécurisez l’accord, Premier ministre, vous l’avez promis. Et la position du Labour? «Mon parti votera dans l’intérêt national», a déclaré le Sphinx.

Le problème était le leadership, a déclaré Starmer, et le Premier ministre avait déjà fait 15 demi-tours. Il devrait écouter les avertissements de la CBI et de la NFU. Il a joué avec un googly: combien des 50 000 nouveaux fonctionnaires des douanes promis seraient en poste le 1er janvier pour faire passer des camions à Douvres?

C’était au tour du PM de dévier. Le gouvernement avait investi «84 millions de personnes pour soutenir les agents des douanes», peu importe les moyens, mais nous n’avons jamais appris combien de fonctionnaires avaient été embauchés.

«Le Premier ministre n’a aucune idée», a déclaré Sir Keir. «Soit il ne sait pas, soit il s’en fiche.

Johnson a ri en disant que Starmer était «d’un silence assourdissant» sur la façon dont il voterait sur un accord sur le Brexit. Il a imaginé Sir Keir «pendant qu’il met une serviette froide autour de sa tête, perdu dans ses pensées, essaie de déterminer quelle est sa position».