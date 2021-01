T

La vedette des Questions du premier ministre était le téléphone de Neil O’Brien. Avec un timing parfait pour la bande dessinée, cela a commencé à sonner au moment où le Président l’appelait pour poser une question sur Zoom.

Le visage d’O’Brien était une image de panique. L’a-t-il ignoré ou laissé sa chaise devant la caméra pour la faire taire? Les globes oculaires du député de Harborough ont tourné. «Je suis désolé,» balbutia-t-il. Il a commencé à parler, a hésité, a continué à marcher, tandis que le téléphone continuait de sonner, juste hors de portée, le tourmentant.

Si seulement Sir Keir Starmer avait obtenu le même effet sur le Premier ministre.

Cela aurait dû être une journée difficile pour Boris Johnson. Considérons le nombre d’objectifs largement ouverts qu’il a dû défendre. Il y avait Priti Patel qui a bafoué le règlement du Cabinet pour se débarrasser de son refus de fermer les frontières en mars dernier; ou il y avait Sir Patrick Vallance admettant des erreurs dans la première vague, en disant que l’action aurait dû être «plus tôt, plus dure et plus large»; ou il aurait pu choisir Dame Louise Casey en disant que les conservateurs risquaient de redevenir The Nasty Party s’ils annulaient l’augmentation de 20 £ du crédit universel; ou la rébellion sur le projet de loi sur le commerce; Theresa May fustige son successeur pour avoir abandonné le «leadership moral»; et le pire bilan quotidien des morts de toute la pandémie.

Curieusement, Sir Keir a choisi la seule calamité pour laquelle personne ne blâme vraiment le Premier ministre, la suppression accidentelle de plus de 400 000 dossiers du Home Office.

“Cela fait 10 jours que le Home Office a supprimé par erreur des centaines de milliers de casiers judiciaires vitaux, y compris des empreintes digitales, des données de scène de crime et des enregistrements ADN.

“Le premier ministre peut-il donc dire à la Chambre combien d’enquêtes criminelles auraient pu être endommagées par cette erreur?”

Johnson a simplement répondu que le Home Office évaluait toujours les dégâts mais espérait récupérer certains dossiers.

Sir Keir souffla et renifla, disant que le Premier ministre n’avait pas de réponse aux «questions les plus élémentaires». Mais à sa prochaine question gotcha («Combien de criminels condamnés ont eu leurs dossiers supprimés à tort) Johnson a admis franchement,« nous ne savons pas ».

L’objectif de Starmer était de peindre le Premier ministre comme un clown qui ne sait pas faire les détails. Il a raconté avec une lettre du Conseil national des chefs de la police disant que 403 000 dossiers avaient disparu, ajoutant avec le sarcasme Old Bailey: «Je suis sûr qu’il a été informé à ce sujet.

Mais à moins d’accuser le Premier ministre d’avoir renversé du café sur l’ordinateur du Home Office en jouant à Line of Duty dessus, il n’y avait pas grand-chose qui n’avait pas déjà été dans les journaux. Johnson a commencé à se moquer de lui.

Enfin, Sir Keir a abordé la question des commentaires hors message de Mme Patel à un groupe de partisans conservateurs dans lesquels elle se vantait d’avoir fermé les frontières aux passagers en mars dernier. Une violation claire de la discipline du Cabinet qu’un Premier ministre ne pourrait sûrement pas défendre.

Sir Keir Starmer a couru jusqu’au point de penalty et a saboté le ballon au-dessus de la barre. “Pourquoi le premier ministre a-t-il annulé le ministre de l’Intérieur?” Il a demandé.

Johnson a joyeusement souligné que Sir Keir s’était également opposé à la fermeture des frontières au début de la première vague. «Comme d’habitude, Captain Hindsight a changé sa mélodie en fonction des événements.»

Le PM ne pouvait manifestement pas croire à sa chance: cinq questions et pas un tueur parmi elles. Sir Keir essaya une fois de plus mais le moment était perdu.

Johnson a terminé avec un orteil verbal directement dans la bouche de but non défendue du Labour sur cette question.

«Ce n’est qu’en mars dernier que lui, ainsi que de nombreux autres membres de son parti, continuaient à soutenir une approche de l’ouverture des frontières», s’est-il moqué. “Je dois dire que toute l’expérience de l’écouter au cours des derniers mois a vraiment été comme regarder une girouette tourner en rond en fonction de l’endroit où la brise souffle.”

Cette chronique n’a que des éloges pour l’interrogatoire habile et médico-légal de Sir Keir, mais ce jour-là, elle n’a eu aucune interruption. Parfois, les compétences d’un chat politique sont nécessaires. Le premier ministre est né dans la ruelle; le chef de l’opposition doit aiguiser ses griffes.