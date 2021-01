Est-ce Geraldine Bazán qui a divulgué la vidéo de Gabriel Soto? | Instagram

C’est Geraldine Bazán elle-même qui a été initialement impliquée dans la grande controverse qui a provoqué la vidéo De l’acteur Gabriel Soto, apparemment, la mère de l’actrice en sait plus que ce à quoi ils s’attendaient et révèle tous les détails.

Celui qui était la femme de l’acteur Gabriel Soto Et aujourd’hui, la mère de ses deux filles n’a pas pris les médias pour partager son opinion sur le scandale que mène l’acteur après la fuite d’une vidéo intime il y a quelques jours à peine. Cependant, c’est la mère de l’actrice mexicaine qui fait face à la situation.

Elle était l’ex-belle-mère du protagoniste du mélodrame passé, “Célibataire avec filles», et mère de Géraldine Bazán qui renverse aujourd’hui le fort scandale dérivé d’une vidéo« p0rn0 »de Gabriel Soto qui a également donné lieu à plusieurs blagues.

“Offensé et honteux”

Mme Rosalba Ortiz Cabrera, qui a récemment attiré l’attention des caméras dans une émission de télévision animée par Adamari López, à travers laquelle elle a exprimé les sentiments de sa fille, qui souligne qu’elle est “absolument offensée et un peu honteuse” de cette situation.

Il déclare que Géraldine “ne sait rien de cette vidéo” mais c’est quelque chose qui l’inquiète beaucoup pour ses filles “qui seraient désormais la cible de critiques”.

Quant à savoir si Geraldine était liée à la fuite du matériel, comme le soulignent différentes versions, le même animateur a souligné que la femme a complètement nié qu’elle et sa fille étaient derrière tout cela.

Il a dit qu’il n’avait rien à voir avec cette vidéo et qu’il ne l’avait même pas vue, qu’il n’avait rien à parler de ce sujet qui est si grotesque et c’est dommage, a déclaré Adamari, après la clarification que la dame a faite pour cela. signifie, moyen.

Il faut se rappeler que Geraldine Bazán et Gabriel Soto formaient le couple parfait aux yeux de leurs fans et admirateurs, leur mariage a pris fin après 10 ans d’être ensemble et de former une famille, les deux l’ont annoncé en 2017 mais c’est en 2018 qu’il s’est terminé, plus tard le L’acteur mexicain a confirmé sa relation avec l’actrice russe Irina Baeva, qui aurait mis fin à ce mariage.

Des raisons qui ont donné lieu à diverses théories dans lesquelles Bazán se manifeste lorsque Gabriel ou Irina semblent perdre la grande histoire d’amour qu’ils partagent sur les réseaux sociaux.

“Souffre d’un accident en vacances”

En revanche, après les célébrations des fêtes de fin d’année, Géraldine a décidé de prendre quelques jours de vacances et pour cela elle s’est rendue dans une destination paradisiaque au Mexique.

Cependant, ce qui semblait être des vacances heureuses s’est transformé en cauchemar pour l’actrice, tout indique que l’entrée de la nouvelle année a attiré un grave accident, ainsi qu’une polémique, ce qui occupe désormais ses jambes.

C’est la star de la télévision elle-même qui a rapporté à travers ses réseaux sociaux le grave incident survenu lors de ses vacances sur les plages de la Riviera Maya.

A travers une série de photographies, elle a montré à ses followers les blessures que cela a causé à ses genoux, quelque chose lié aux ligaments maintiendra l’artiste de 37 ans au repos obligatoire, un événement qui l’amène sans aucun doute à apprécier les moments que nous avons. de santé complète et de liberté de mouvement, ce qui l’a amenée à une réflexion qu’elle a partagée avec ses followers

Eh bien, voilà. Ces photos pendant une pause que j’ai dû prendre en marchant. Oui, mon genou est ébréché (blessé), ligaments apparemment déchirés. Je le partage parce que nous ne réalisons pas à quel point notre santé est précieuse, jusqu’à ce qu’il y ait quelque chose qui ne soit pas à 100% », a commencé l’actrice dans son post.

Malgré cela, l’histrionique semble être très gâtée et elle a également remercié les personnes qui se sont souciées de lui faire du bien, elle a les meilleures infirmières!