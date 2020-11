F

Rank Lampard a toujours dit qu’il s’agissait d’un apprentissage sur le tas.

C’est pourquoi le début de saison irrégulier de Chelsea méritait d’être évalué dans son contexte.

Cela peut être difficile après avoir concédé trois buts en première période à West Brom, récemment promu, ou après avoir perdu une avance de deux buts à domicile contre Southampton.

Intégrer six nouvelles signatures majeures n’allait jamais être simple, mais Lampard aurait difficilement pu espérer une période de transition plus douce.

De toutes ses nouvelles recrues, Kai Havertz est celui qui a mis le plus de temps à s’installer dans le rythme de la Premier League – pourtant les talents du meneur de jeu de 71 millions de livres sont sans aucun doute.

Le pouvoir d’achat de Roman Abramovich lors d’une fenêtre de transfert déprimée par Covid-19 a permis à Lampard de sécuriser l’un des joueurs les plus convoités d’Europe. Et l’intention est que cette révolution de Chelsea soit construite autour de l’international allemand de 21 ans.

Mais trouver le moyen de mettre en valeur au mieux ses forces a été l’un des principaux problèmes auxquels Lampard est confronté au début d’une saison au cours de laquelle il a dû se mettre en marche, tout en essayant de formuler son système le plus efficace.

On avait certainement l’impression qu’il avait choisi le meilleur système de Chelsea dans les semaines précédant la dernière pause internationale, mais il reste à voir s’il est le plus approprié pour Havertz.

Son test positif pour le coronavirus n’a pas aidé, mais il devrait être de retour et disponible pour la visite de ce week-end à Newcastle, quand il dira si et comment Lampard choisit de l’utiliser.

Le manager de Chelsea n’a pas eu peur de bricoler son alignement ou sa formation lors des 13 premiers matchs de la campagne.

De trois à l’arrière, à un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 sous diverses formes, il a mélangé son peloton pour essayer de trouver une solution.

Ils ont tous eu leurs points positifs et négatifs – mais c’est le 4-3-3 déployé dans les victoires contre Krasnodar, Burnley, Rennes et Sheffield United qui a produit des performances les plus fluides.

Cela a vu Havertz assumer le rôle d’un n ° 8, qui ne joue peut-être pas dans ses talents les plus créatifs ou les plus marquants – comptant sur lui pour mettre plus de discipline, un changement défensif.

Mais s’est avéré parfaitement capable d’affronter ce côté du match, avec sa performance contre Krasnodar, en particulier, se démarquant comme étant sans doute son meilleur depuis son départ du Bayer Leverkusen cet été.

Pourtant, il est clair que Lampard l’a signé avec l’intention de l’utiliser comme No10.

La mise en place de Chelsea en début de saison, avec deux milieux de terrain derrière Havertz dans un 4-2-3-1, semblait être son plan pour l’avenir.

Mason Mount occupait le côté droit, en l’absence de Hakim Ziyech, tandis que Christian Pulisic devait opérer sur la gauche, avec Timo Werner en tête.

C’était un système qui avait ses moments – notamment la victoire 4-0 contre Crystal Palace, mais avec un personnel différent.

Le jeu offensif lors du match nul 3-3 avec Southampton s’est également démarqué.

Mais les échecs défensifs de Chelsea la saison dernière étaient encore trop évidents.

L’arrivée d’Edouard Mendy a largement contribué à résoudre ce problème, tout comme l’autorité de Thiago Silva à l’arrière central. Mais même avec ces deux ajouts, Lampard ressentait toujours le besoin de passer à trois à l’arrière pour tenter de freiner le rythme de l’attaque de Manchester United à Old Trafford le mois dernier.

Cela a fonctionné dans une certaine mesure dans un match nul 0-0 qui a vu Ole Gunnar Solskjaer sans Anthony Martial et Mason Greenwood suspendus sur le banc. Mais le manque d’invention de Chelsea était notable – en particulier à la suite d’un match nul sans but contre Séville la même semaine.

Maintenant, la question était de savoir si Lampard savait comment obtenir le bon équilibre de son équipe.

S’il leur donne la liberté d’attaquer, ont-ils la discipline de conserver leur forme à l’arrière?

À l’inverse, s’ils se concentrent sur la fermeture de la porte, cela enlève-t-il alors leurs qualités créatives?

Cette série de questions frustrait Lampard, qui avait toujours senti qu’il avait rempli son équipe de suffisamment de puissance de feu, quel que soit son système. C’était aussi une simplification excessive après seulement deux blancs, compte tenu de la nature de score libre de leurs performances antérieures.

Un tel discours a été réduit au silence après 14 buts lors de leurs quatre derniers matchs, qui ont coïncidé avec le retour de Ziyech d’une blessure au genou – mais en grande partie sans Havertz et Pulisic mis à l’écart.

Ce qui rend une série de 11 matchs sans défaite encore plus impressionnante, c’est le fait que Lampard doit encore nommer une équipe à part entière cette saison.

En ce sens, il est difficile d’évaluer le meilleur XI de Lampard est difficile, même s’il se choisit largement sur papier.

Une ligne avant de Ziyech, Werner et Pulisic serait la première option de choix lorsque tout le monde serait en forme. Mais Chelsea a semblé être le plus puissant lorsque Tammy Abraham a mené la ligne et que Werner a été déployé en tant qu’attaquant de gauche.

Havertz, N’Golo Kante et Mount ont été exceptionnels lors de la victoire impressionnante 3-0 à Burnley. Mais cela impliquait Havertz de jouer loin de son rôle préféré, alors qu’il n’y avait pas de place pour l’influence contrôlée de Jorginho ou Mateo Kovacic.

La défense est un domaine qui se choisit dans Reece James, Kurt Zouma, Silva et Ben Chilwell – à condition que Lampard joue avec un arrière quatre.

Mais la blessure de Chilwell en mission internationale soulève la perspective que Chelsea doive attendre un peu plus longtemps pour aligner ce XI le plus fort.

Le meilleur XI de Chelsea? 4-3-3: Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Havertz, Kante, Mount; Ziyech, Werner, Pulisic