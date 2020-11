Est-ce votre nouveau “nid” d’amour? Nodal donnerait un manoir à Belinda | Instagram

Apparemment, la romance entre Christian nodal et Belinda indique une issue nuptiale après l’annonce que le chanteur aurait donné un manoir à la pop star.

Le couple a montré le sérieux de leur relation malgré le fait que les rumeurs indiquaient initialement que ce serait peut-être quelque chose de “temporaire”, maintenant le chanteur aurait un détail splendide avec sa petite amie, l’interprète de “Bella traición”, Belinda.

“Coup de foudre?”

Après la rencontre du couple lors des enregistrements de l’émission “La voix du Mexique“Là où ils ont servi en tant qu’entraîneur, la nouvelle de leur romance était une bombe à mi-spectacle et beaucoup l’ont attribuée à une stratégie de publicité pour l’émission.

Cependant, maintenant, il semble qu’il y ait entre eux un véritable amour et un véritable engagement, ou du moins c’est ce qu’ils ont montré principalement au public et à leurs fidèles fans.

Maintenant, ils s’assurent que la nouvelle propriété que l’interprète de “Au revoir mon amour«Il a doué que Belinda est prête à ce que l’artiste d’origine espagnole lui donne une touche personnelle.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

“Il n’a épargné aucune dépense”

C’est la journaliste Elisa Beristain qui a révélé plus de détails sur la propriété qui, selon eux, est située dans un quartier exclusif de Guaymas, Sonora, à près de cinq heures du lieu d’origine de la chanteuse de 21 ans.

Selon Beristain, qui a partagé via la chaîne YouTube “El Borlote”, qui est une résidence très luxueuse, le célèbre interprète de musique régionale n’épargnerait aucune dépense pour choyer son partenaire actuel, l’immense maison est évaluée à 670 mille dollars, comme décrit par le journaliste.

Belinda pourrait-elle être prête à déménager?

Actuellement, la célèbre musicienne pop, Belinda Peregrín vit avec ses parents dans une maison située à Mexico, cependant, de temps en temps, elle pourrait déménager dans la propriété, car comme à diverses occasions, les deux partagent beaucoup de temps ensemble selon quelques histoires Instagram dans lesquelles vous pouvez voir que le petit ami de la chanteuse vit fréquemment avec sa famille.

Tout semble indiquer que le lieu serait entouré d’une intimité totale puisque ce serait le «nid d’amour» auquel les personnages s’échappent pour déchaîner leur romance sans témoins impliqués.

Plus cher que celui de Lupillo Rivera?

En plus de cela, il est apparu que l’actrice et chanteuse de 28 ans n’est pas la seule propriété qui fait partie de sa fortune depuis le soi-disant “Toro del Corrido”, Lupillo Rivera Il lui aurait donné une propriété évaluée à 4,5 millions de dollars, elle est située aux États-Unis et dispose d’un jacuzzi, d’une piscine de 5 chambres, de sept salles de bain et de spacieuses pièces communes.

Dans l’une des images qui circulent sur Internet, vous pouvez voir une grande propriété de deux étages en blanc et quelques détails en noir, le devant montré dans l’image indiquerait l’arrière de la maison elle-même qui a une grande porte coulissante à une vaste piscine.

De la même manière, certaines images du manoir ont été révélées qui auraient été reprises par divers moyens. Il semble que ses partenaires aient voulu lui montrer leur amour de manière très évidente et ont non seulement tatoué le visage ou les yeux de la belle chanteuse mais lui ont également donné des résidences ostentatoires.

D’autre part, ces derniers jours, le couple a joué dans une autre dose de vive controverse après l’annonce du duo que Christian Nodal a interprété avec Ángela Aguilar, tous deux interprétant «Dis-moi comment tu veux».

Vous pouvez également lire Est-ce allé à Belinda? Christian Nodal a demandé la permission de faire un duo

La vidéo a déclenché plusieurs commentaires dans lesquels ils ont souligné “le beau couple que Nodal et Angela ont reflété dans le clip vidéo”, soulignant même qu ‘”il avait l’air beaucoup mieux qu’avec Belinda”.