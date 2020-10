La semaine de travail a été un problème pour de nombreux employés, car le service sur le lieu de travail Slack a connu des problèmes généralisés lundi matin. Selon Down Detector, un site Web qui suit les problèmes et les pannes en temps réel, la plate-forme a commencé à rencontrer une poignée de problèmes vers 10 heures du matin, mais à 11h30, les rapports de panne ont grimpé en flèche au-delà de 1000.

Actuellement, les problèmes semblent être centralisés aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe, avec des points chauds sur les côtes ouest et est des États-Unis.Sur les problèmes signalés, 49% sont liés à la connexion à la plate-forme, avec 48 autres % d’utilisateurs rencontrant des problèmes lorsqu’ils tentent d’envoyer des messages via la plateforme de collaboration. Un petit pourcentage d’utilisateurs, à seulement 1%, ont signalé des problèmes avec l’application mobile de Slack. La plate-forme a depuis reconnu les problèmes, publiant une déclaration sur Twitter dans laquelle ils ont confirmé que «notre équipe continue d’enquêter et nous vous tiendrons au courant car nous en saurons plus».

Sur la page d’état de la plate-forme, il indique que «les utilisateurs peuvent ne pas pouvoir se connecter à Slack ou connaître des performances dégradées sur tous les appareils». La page note que la plate-forme subit actuellement des pannes liées à la connexion / SSO, à la messagerie, aux publications et aux fichiers, aux applications / intégrations / API, aux connexions, aux aperçus de liens et à la recherche. Les appels, les notifications, l’espace de travail et l’administration de l’organisation fonctionnent sans problème.

Bien que Slack soit un outil courant sur les lieux de travail depuis des années, il a gagné en importance au milieu de la pandémie de coronavirus. Avec de nombreuses personnes travaillant désormais à distance, la plate-forme est devenue partie intégrante des opérations quotidiennes, et la panne du lundi n’est pas passée inaperçue, de nombreux travailleurs se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs frustrations.