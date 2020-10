Parfois, dire merci ne suffit pas, c’est pourquoi Eva Longoria et Gloria Estefan ont pensé à faire un spécial pour mettre en évidence le travail et les défis auxquels la communauté hispanique aux États-Unis est confrontée pendant la pandémie de coronavirus, a rapporté l’agence AP.

«Essential Heroes: A Momento Latino Event» sera diffusé lundi à 21 h à New York sur CBS et le service de streaming CBS All Access, avec Longoria, Estefan et Ricky Martin comme hôtes. Il mettra en vedette la participation spéciale d’artistes dont Pitbull, John Leguizamo, George López et Lin-Manuel Miranda, qui, avec de la musique, de la comédie et de courts documentaires, reconnaîtront les travailleurs latinos essentiels.

«Nous sommes 18% de la population des États-Unis, mais nous sommes 34% des travailleurs essentiels: infirmières, médecins, agriculteurs, messagers, gens des restaurants. Ils permettent à ce pays d’avancer et de fonctionner … généralement avec de bas salaires, dans des conditions de vie médiocres », a déclaré Longoria mercredi lors d’une vidéoconférence depuis l’Oklahoma, où il était sur place pour un tournage.

“Il faut applaudir ces gens”, a ajouté l’actrice américaine d’origine mexicaine. “Amplifiez les contributions que nous avons apportées depuis avant COVID, mais surtout pendant COVID.”

L’émission spéciale présentera des segments documentaires sur des organisations travaillant à travers le pays, ainsi que des histoires de petites entreprises de familles latino-américaines, qui, jusqu’à avant la pandémie, constituaient le groupe d’entrepreneurs à la croissance la plus rapide aux États-Unis.

L’une d’elles concerne une femme à la recherche de fournitures scolaires pour les enfants d’agriculteurs. Un autre, sur le célèbre chef José Andrés, un immigrant espagnol qui nourrit des personnes dans le besoin aux États-Unis et dans d’autres régions du monde. Il y a aussi Somos, une organisation qui soutient la santé des Hispaniques avec un réseau de médecins hispanophones.

«J’adore que tout au long de cette spéciale, entre la musique incroyable et les rires dont nous avons tous besoin, nous nous assurons de rappeler à la communauté latino-américaine et aux États-Unis à quel point nous sommes importants pour ce pays chaque jour, même si vous n’en entendez pas parler. les gens à la télévision ou vous le voyez en première page », a déclaré Henry Muñoz III, créateur et producteur exécutif de l’émission spéciale, de Santa Fe, Nouveau-Mexique.

Muñoz a cofondé avec Longoria Momento Latino, une coalition d’activistes, de dirigeants et d’artistes qui cherche à promouvoir la communauté et est co-producteur de l’émission spéciale. Le programme se concentre sur trois thèmes principaux: la santé, l’économie et l’éducation.

Longoria a souligné que les abandons scolaires se sont aggravés avec la pandémie.

«Il y avait déjà une disparité dans l’éducation dans notre communauté avant le Covid. Maintenant, vous ajoutez cela à une mère célibataire qui n’est pas à la maison pour voir si ses enfants utilisent Zoom ou si elle n’a pas de Wi-Fi. Cela amènera un grand nombre de nos enfants de la communauté à rater une année scolaire ou plus », a-t-il déclaré.

Un autre intérêt particulier est de promouvoir le vote latino pour les élections présidentielles du 3 novembre. Estefan interprétera son classique «Geet On Your Feet» comme hymne à la participation électorale.

“Nous en sortirons plus forts après avoir vécu cela et nous devons montrer à nos enfants la voie à suivre, nous devons être là pour eux et être forts”, a déclaré le chanteur cubano-américain.