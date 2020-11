«Je me demande si j’aime assez la photo pour la mettre en ligne (…), mais finalement je n’y pense plus car ils ne me connaîtront pas via mon Instagram. Je suis bien plus que ce que je montre là-bas, le meilleur de moi que les gens ne voient pas et le pire non plus.

Venise, ITALIE – 02 SEPTEMBRE: Ester Exposito parcourt le tapis rouge avant la cérémonie d’ouverture et le tapis rouge “Lacci” lors du 77e Festival du Film de Venise le 02 septembre 2020 à Venise, Italie. (Photo par Pascal Le Segretain / .) (Pascal Le Segretain / .)

Fatiguée des publications continues qui prétendaient avoir subi de multiples opérations cosmétiques, Esther a récemment démenti un magazine qui soulignait que son visage avait changé grâce à une rhinoplastie, un dessin de sourcils, une bichectomie et une augmentation des lèvres. le visage entier. C’est effrayant. Si je n’ai pas eu le temps! Je n’ai rien fait », dit-il.

«J’ai changé et je vais continuer à changer, mais ce qui me dérange le plus c’est que je ne connais aucun acteur qui, peu importe combien il a changé de 5 à 25, est interrogé ou analysé si sa beauté est naturelle», continu.

À ceux-ci, il faut ajouter, selon les propres mots de l’actrice, le fait qu’ils utilisent son image pour vendre une série de procédures esthétiques. “Ce qui m’a énervé, c’est qu’ils utilisent mon image pour vendre une série de chirurgies esthétiques pour les promouvoir ou dire aux filles: ‘Si vous voulez être comme elle, vous devez faire tout cela.”

