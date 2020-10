Sérieusement?, Ester Exposito ferait partie de The Ice Age | AP

Même les plus belles ne sont pas sauvées! C’est maintenant au tour de la belle et jeune actrice Ester Exposito d’être la cible de mèmes sur les réseaux sociaux et tout cela parce que certains internautes ont assuré que le visage de l’actrice Netflix leur rappelait un personnage de la film bien-aimé Ice Age.

Qui deviendra célèbre grâce à la série Elite de Netflix C’est devenu une tendance en raison de l’image dans laquelle ils ont montré une photo de lui et d’un côté l’image de Sin, le joli personnage de The Ice Age.

L’idée d’une similitude entre Ester Exposito et le personnage est née d’une photographie dans laquelle elle est plus que belle; Cependant, il laissa ses lèvres entrouvertes et ses dents apparurent légèrement entre elles, rappelant ainsi à beaucoup le personnage sympathique du film pour enfants.

Rapidement, de nombreux internautes se sont attelés à choisir l’angle sous lequel ils se ressemblaient le plus et ont commencé à éditer et recadrer les images, forcément l’actrice Elite est devenue une tendance sur Twitter.

Et c’est aussi Ester Exposito C’est devenu une nouvelle après que son image ait été utilisée pour faire référence à des retouches cosmétiques et, d’une manière quelque peu ennuyeuse, elle a souligné qu’elle n’avait pas subi de chirurgie; Cependant, il semble que les internautes ne pensent pas que cela soit vrai et certains soulignent qu’il n’est pas bon de se faire opérer pour rechercher un standard de beauté et encore moins, de le nier.

Actrice espagnole et son petit ami Alexander Speitzer Ils ont formé l’un des jeunes couples les plus célèbres et les plus aimés de la série; Les deux jouissent actuellement d’une énorme renommée grâce à leurs séries respectives, Elite et Dark Desire, toutes deux sur Netflix.

Maintenant, ils assurent que ce couple atteindra à nouveau le sommet du succès, mais maintenant ensemble grâce à la nouvelle série qu’ils jouent pour Netlix de la main de Manolo Cano et idéale pour ce mois d’octobre; beaucoup disent que ce sera l’un des plus visionnés sur la plateforme ce mois-ci.

Ester Expósito a acquis une renommée internationale grâce à la vie de Carla Rosón, une écolière d’élite. La jeune femme de 20 ans et 1,66 mètre de haut a captivé le monde par son talent d’actrice, mais aussi par sa beauté et son élégance énormes.

Exposito a fait ses débuts à l’écran en 2016 dans la série Vis a Vis, où il a donné vie à la fille de “Fernando”; après cela, il y eut quelques autres apparitions à la télévision jusqu’à son énorme saut vers la gloire: Élite, en 2018.

Mais Ester Exposito a déjà dans sa carrière des participations au monde du cinéma dans des films tels que Quand Dieu nous pardonne (2016), Quand les anges dorment (2018) et Ton fils (2018).

Cela a fait grand bruit au Mexique quand on a appris que le cœur de la belle Espagnole était entre les mains d’un Mexicain, Alejandro Speitzer, et peu ont expliqué comment le lien entre les deux histrions s’était établi. Cependant, le mystère a été résolu lorsqu’il a été révélé qui était le cupidon du célèbre couple: Danna Paola.

Danna Paola et Ester Exposito ils étaient compagnons d’Elite, où tous deux semaient une belle amitié; Quelque temps plus tard, Alejandro Speitzer est arrivé en Espagne pour un projet également avec Netflix et étant un ami très proche de Danna, il l’a recherchée.

C’est grâce à Danna Paola qu’ils se sont tous les deux rencontrés et que la romance entre eux a émergé. Tando Speitzer et Expósito se sont vantés sur les réseaux sociaux à quel point ils sont amoureux l’un de l’autre et à quel point ils s’admirent et se soutiennent dans leurs carrières respectives.