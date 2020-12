Ester Exposito et Alejandro Speitzer ont assisté ensemble à la présentation de «Renaceres», le nouveau documentaire auquel participe Ester.

Bien qu’Ester Expósito se soit impliquée dans le jeu d’acteur depuis qu’elle était petite et avait déjà donné vie à d’autres personnages à la télévision et au théâtre ouverts, «Elite» était le projet avec lequel elle a été projetée à l’international.

Cette semaine, elle est apparue à la première du documentaire «Reborn», réalisé par le cinéaste Lucas Figueroa, vêtue d’une robe façon blazer en tweed signée Balmain, pour sa collection Resort 2021 qu’elle accompagnait de bijoux Bvlgari.

Toujours élégante, Ester a choisi un chignon pour laisser son visage complètement visible, avec un maquillage naturel et lumineux. Ses baskets ont été conçues par René Caovilla.

Son petit ami Alejandro Speitzer l’a accompagnée sur le tapis rouge; cependant, il n’a pas gêné les prises de vue pour lui permettre de profiter pleinement de son projet.

Alejandro Speitzer et Ester Exposito promettent leur amour pour Madrid

Alejandro, qui est également acteur et qui a connu une grande popularité grâce à sa participation à “Dark desire” et “Someone has to die”, tous deux également produits par Netflix.

D’après ce qu’ils disent, Danna Paola les a présentés quand Alejandro est allé à Madrid pour s’impliquer dans les enregistrements de «Someone has to die», réalisé par Manolo Caro.

C’est alors que travailler avec Ester Exposito est devenu un plaisir professionnel et personnel, puisque dès lors leur relation amoureuse douée de tendresse a commencé, car ils se tirent constamment et montrent leur affection.