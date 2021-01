L

ockdown 3.0 est en plein essor – et nous survivons, pas prospérons. Néanmoins, essayons au moins de ne pas laisser nos routines d’exercice et de coucher s’envoler immédiatement par la fenêtre – y entrer avec de bonnes intentions et un engagement à prendre soin de soi est le moyen d’éviter l’épuisement trois fois. D’une retraite virtuelle sur la nouvelle lune à la thérapie par ondes sonores et à l’hypnose virtuelle, évitez une fusion induite par le verrouillage avec cette boîte à outils de bien-être numérique. Vous avez ceci.

Échapper à tout

Vous avez manqué la retraite de yoga de l’été dernier à l’étranger? Ibiza Retreats s’est associée à Transformation Station pour envoyer des ondes positives depuis l’île blanche baignée de soleil avec un événement de deux jours plein d’ateliers de yoga, de méditation, de tapotement et de nutrition qui débutera le 29 janvier (89 £, transformationstation .online) dans le cadre de son sommet sur le bien-être hivernal d’un mois. Inscrivez-vous en ligne et vous recevrez un accès gratuit d’un mois aux cours et discussions en ligne de Transformation Station. Ailleurs sur l’île, le clubhouse virtuel de Soul Adventures propose des cours de yoga chamanique kundalini en direct et des cercles de guérison animés par la thérapeute énergétique Trish Whelan (10 € / séance, souladventures.co.uk).

Plus près de chez nous (peu importe) Jasmin Harsono, fondateur d’Emerald & Tiger, et Natasha Anderson de Higher Self, animeront February Within, une retraite virtuelle de trois jours pour exploiter l’énergie de la nouvelle lune le 11 février. cérémonies, tarot numérique, sessions de respiration artificielle et ateliers botaniques (les billets pour les lève-tôt sont actuellement de 35 £, kuula.tv/février-within). Vous avez juste besoin de quelque chose pour vous remonter le moral chaque matin? Service de livraison de repas sains Kurami organise un festival de soins personnels tout au long du mois de janvier avec des tutoriels quotidiens de yoga, de méditation, de soins capillaires et de nutrition sur sa page Instagram (@kuramiuk), tandis que les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise d’Escapada (@escapadahealth) sont lancer des ateliers mensuels sur IGTV en février qui offriront des conseils de bien-être axés sur la MTC. Toute autre personne ayant juste besoin d’une bonne dose de salut par isolement devrait se rendre à The Calmery, où Sushma Sagar, maître du reiki et auteur de Essential Chakras Find Your Flow, organise le Healing Club, un rassemblement hebdomadaire Zoom tous les samedis impliquant la guérison énergétique, définition de l’intention et méditation (16,76 £ par session, thecalmery.com).

Zappez votre visage Zoom

Zoom fronce les sourcils? Offrez-vous du yoga du visage avec Danielle Collins AKA l’expert en yoga du visage (@faceyogaexpert). «Le yoga du visage est idéal pour réduire le stress et la tension dans la mâchoire. Il peut vraiment soulever la peau du visage, lisser les rides et ridules, réduire les poches et les cernes et soulager la fatigue oculaire due à un temps d’écran trop long, vous laissant un esprit plus calme », dit-elle. L’alimentation de Collins est pleine de tutoriels gratuits d’exercices faciaux, de séances de yoga pour les yeux, de massage facial et de points d’acupression – cela réparera votre cou technologique en un rien de temps. Parallèlement, FaceGym a lancé des cours de HIIT facial en ligne de 20 minutes à 8h et 20h tous les jours (10 £ par session, facegym.com) ainsi qu’une série de séances de bien-être holistique gratuites via son Instagram (@facegym) dans le cadre de ses 21 – Réinitialisation du jour de janvier. Ensuite, remplissez le trou en forme de spa de votre vie avec du bien-être de tout le corps, gracieuseté de la physiothérapeute et acupuncteur Renata Nunes (@renatanunestherapist) pour obtenir les meilleurs conseils et des didacticiels vidéo pour des traitements à domicile, y compris des massages du cuir chevelu dignes de la bave, des massages pour les pieds à faire soi-même. et les hacks de maux de dos.

Thérapie sonore

OK, donc un bain de son virtuel à travers les haut-parleurs de votre ordinateur portable n’est pas tout à fait la même chose que la vraie chose – astuce, utilisez des écouteurs pour une expérience beaucoup plus riche – mais ils sont partout dans le monde en ce moment et alors qu’ils n’offrent pas de la même intensité qu’en IRL, ils sont étonnamment calmants. «Les bains sonores du bol de cristal vous« baignent »dans une onde sonore qui active le système nerveux parasympathique, permettant au système d’une personne de se reposer et de se restaurer, tout en réalignant la vibration du corps à sa fréquence optimale», explique Fiongal Greenlaw, maître de tarot fondateur de The Wellness Foundry, qui propose des bains sonores personnalisés en direct sur Zoom (70 £ pour une heure et 15 minutes, wellnessfoundry.co.uk). Chez Emerald & Tiger (@emeraldandtiger) Jasmin Harsono propose gratuitement des méditations de guérison par le son de 15 minutes sur IG tous les lundis à 20h.

Les battements binauraux sont une nouvelle forme de thérapie par ondes sonores qui consiste à écouter deux sons pratiquement identiques, mais qui ont des fréquences légèrement différentes (une dans chaque oreille) pour créer une illusion auditive d’un troisième son. Les experts disent que cela peut aider à améliorer la mémoire et la concentration, en plus d’être profondément relaxant – Spotify propose une sélection d’enregistrements de battements binauraux pour tout, du sommeil à la guérison. Dirigez-vous vers Free Binaural Beats pour d’autres dégustateurs (free-binaural-beats.com). Pendant ce temps, Wavepaths, un studio de thérapie par le son basé à Londres et dirigé par le neuroscientifique Mendel Kaelen, promet des effets sans drogue en utilisant la musique pour imiter la thérapie psychédélique pour aider à guérir les traumatismes et soulager les symptômes d’anxiété et de dépression. Réservez une session de groupe Deep Listening pour en savoir plus (5 £ par session, wavepaths.com).

Flex-toi

Nous savons tous ce que passer huit heures par jour penché sur un bureau de fortune fait à notre posture – alors pourquoi ne pas mélanger les choses avec un étirement guidé virtuel? Good Stretch (goodstretch.uk) offre un essai gratuit de sept jours à ses cours d’étirement profond en direct conçus pour ouvrir les fléchisseurs des épaules, de la poitrine, du dos et des hanches. Améliorer votre flexibilité aidera à résoudre les déséquilibres musculaires, la raideur articulaire, la contraction musculaire, les douleurs lombaires et aidera à protéger votre corps contre les blessures, selon la cofondatrice Aida Yahaya – vous ferez le grand écart d’ici mars. Vous voulez juste rafraîchir votre chien à la baisse? La meilleure yogi londonienne Annie Clarke (@annieclarke_), fondatrice du studio de yoga en ligne The Practice, organise une heure gratuite de yoga de niveau ouvert tous les lundis de janvier à 18h30 avec Lululemon pour soutenir les travailleurs du NHS. Inscrivez-vous via eventbrite.co.uk. Pour plus de flux gratuits, Fable Yoga propose 30 jours de cours de 30 minutes en janvier sur YouTube. Les cours sont dirigés par Claudia Mirallegro, professeur de yoga (fableyoga.com).

Glissez-vous dans une transe virtuelle

L’hypnothérapie passe au numérique (avec tout le reste de la vie) – mais peut-elle vraiment fonctionner en ligne? Oui, selon l’hypnothérapeute cognitive Jessica Boston (@iamjessicaboston) qui traite les clients pour tout, des addictions aux phobies et à l’insomnie via Zoom. Elle dit qu’il s’agit de recâbler votre subconscient. «C’est à travers une conversation avec les processus conscients et inconscients de votre pensée que nous mettons à jour la partie inconsciente avec des informations qu’elle ne connaît pas ou qu’elle n’a pas la priorité pour créer un changement radical – et cela peut être fait n’importe où. Nous essaierons n’importe quoi une fois. Les clients reçoivent une méditation hypnotique personnalisée à pratiquer pour continuer à progresser entre les sessions, réservez un appel d’introduction gratuit sur jessicaboston.com. À la London Clinic of Hypnotherapy, la fondatrice Lydia Johnson propose des sessions en ligne 1: 1 ainsi que des cours conçus pour vous aider à «faire des changements sismiques dans tous les piliers de votre vie». (Consultation gratuite, séances en ligne individuelles à partir de 145 £, londonclinicofhypnotherapy.com). Pendant ce temps, Terrence the Teacher (@terrencetheteacher) propose des séances de méditation de pleine conscience 1: 1 et d’hypnothérapie clinique via Zoom, Skype et Facebook Messenger.

Vous voulez essayer sans engagement? Clementine est une application de bien-être conçue spécifiquement pour les femmes qui propose des séances d’hypnothérapie préenregistrées pour le sommeil, la gestion du stress et la confiance. C’est un bon point de départ (et gratuit) (clementineapp.com).

Télécharger Hit

Pour les gourmets végétaliens, Ella Mills a relancé l’application Deliciously Ella avec un nouvel angle holistique, offrant des méditations guidées quotidiennes, des cours de fitness et de yoga et des centaines de recettes à base de plantes (99p par mois, deliciouslyella.com). Vous avez du mal à fermer les yeux? Ne sommes-nous pas tous. Sleep School est une nouvelle application créée par des médecins du sommeil à l’aide de recherches publiées pour offrir des outils, des techniques et des séries audio pour vous aider à vous éloigner plus rapidement (essai gratuit de sept jours, sleepschool.org). Pendant ce temps, si vous voulez passer un peu de temps à nourrir votre santé mentale, ce verrouillage, coach de mentalité et animateur de podcast Ben Bidwell (alias @thenakedprofessor) a lancé une nouvelle application Heart Space, une communauté basée sur l’adhésion pour que les gens puissent se connecter virtuellement via des discussions de groupe sur Zoom, un club de lecture mensuel et des sessions de coaching (essai gratuit de 14 jours, heartspacecommunity.app).