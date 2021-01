T

Le Royaume-Uni intensifie aujourd’hui ses efforts de vaccination avec l’ouverture de sept centres de vaccination de masse au milieu des rapports que les ministres envisagent de mettre en place des règles de verrouillage plus strictes pour réduire le pic des cas de coronavirus.

Les nouveaux centres, qui ouvriront en Angleterre, offriront des injections aux personnes âgées de 80 ans et plus, ainsi qu’au personnel de santé et de soins, alors que les quatre pays du Royaume-Uni combattent des niveaux élevés d’infection.

Un tiers des plus de 80 ans ont déjà reçu le vaccin et tous les adultes devraient se voir proposer une injection d’ici l’automne.

L’énorme étape dans le déploiement du vaccin intervient alors que le gouvernement envisagerait des restrictions plus strictes dans le but d’assurer un respect plus strict des mesures de verrouillage actuelles.

Les ministres se sont réunis au cours du week-end pour examiner s’il fallait resserrer les restrictions relatives à l’exercice, craignant que le public n’utilise les courses comme excuse pour prendre un café, a rapporté le Daily Telegraph.

L’accent sera également mis sur les supermarchés, où la distanciation sociale n’est pas toujours appliquée, ainsi que sur une expansion dans les zones qui nécessiteront le port de masques – y compris les files d’attente des supermarchés et les lieux de travail.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que toutes les restrictions avaient été refusées et qu’il était incapable de garantir que les restrictions de verrouillage «strictes» actuelles sont suffisantes. Il a également soulevé des inquiétudes concernant les personnes qui ne respectent pas les règles dans les supermarchés – exhortant le public à suivre les règles, à porter des masques et à observer les systèmes à sens unique – ou lors de l’exercice à l’extérieur. Pressé de savoir si les restrictions actuelles sont suffisantes, il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Nous ne voulons pas utiliser de mesures plus strictes, le verrouillage est difficile, les écoles sont fermées, mais il est important de se rappeler que ce virus aime les interactions sociales. Nous examinons toutes les restrictions, mais celles-ci sont assez difficiles pour le moment. “Il a ajouté:” Je m’inquiète du fait que les supermarchés et les gens portent des masques et suivent le système unidirectionnel, et s’assurent que lorsqu’ils sont à pleine capacité, ils attendent à l’extérieur. le supermarché.

«Je m’inquiète de certaines des images que j’ai vues d’interactions sociales dans les parcs, si vous devez faire de l’exercice, vous ne pouvez sortir que pour faire de l’exercice.»

Il a déclaré à Sky News: «Nous ne voulons pas aller plus dur parce que c’est un verrouillage assez difficile, mais ce dont nous avons besoin, c’est que les gens se comportent comme s’ils avaient le virus afin que nous puissions maîtriser ce virus pendant que nous vaccinons. . »

Il a déclaré qu’il y avait jusqu’à présent eu un «respect plus élevé» des restrictions relatives aux coronavirus qu’en novembre, mais a exhorté les gens à résister aux interactions sociales.

«Le seul message est que ce virus aime les interactions sociales. Nous sommes tous des animaux très sociables… (mais) nous devons continuer à être vigilants. Ce sont ces interactions sociales qui aident le virus que nous devons éviter », a-t-il déclaré à Times Radio.

«Ces règles ne sont pas des limites à repousser, ce sont des règles qui nous aident tous à faire baisser le taux de mortalité, à faire baisser la pression sur le NHS et à nous aider, à m’aider, à continuer à vacciner afin que nous puissions réellement prendre de l’avance sur le virus.”

M. Hancock a également averti qu’en ce qui concerne les mesures actuelles, «toute flexibilité peut être fatale».

Le directeur médical anglais Chris Whitty, quant à lui, a déclaré que le seul moyen d’éviter les décès évitables est de rester à la maison dans la mesure du possible car le NHS fait face à la «situation la plus dangereuse» de mémoire d’homme.

(

Des doses de vaccin Covid-19 sont préparées pour les travailleurs de la santé et des services sociaux au Life Science Center de l’International Center for Life à Newcastle

/ POOL / . via .)

Les cas de coronavirus au Pays de Galles sont “très préoccupants”, a déclaré dimanche un directeur de la santé publique, tandis que le vice-premier ministre écossais John Swinney a déclaré que leur pays était confronté à “une situation très alarmante” avec le virus.

Les chefs de la santé d’Irlande du Nord ont déclaré que le nombre de patients atteints de Covid-19 doublerait d’ici la troisième semaine de janvier, un patron de confiance expliquant comment «nos hôpitaux sont confrontés à un abîme».

Pendant ce temps, M. Hancock doit présenter le plan de livraison des vaccins du gouvernement plus tard lundi – le saluant comme «la clé de voûte de notre sortie de la pandémie».

Le secrétaire à la Santé, qui doit visiter l’un des nouveaux sites de vaccination de masse, présentera le plan de livraison des vaccins lors d’une conférence de presse à Downing Street lundi après-midi.

Il a déclaré que le NHS avait fait des «progrès fantastiques» avec le déploiement.

Il a ajouté: «À partir d’aujourd’hui, la pleine échelle de nos plans sera publiée, afin que le public puisse être assuré du temps, des efforts et des ressources qui ont été consacrés et iront pour garantir que nous protégeons le peuple britannique du fléau de ce virus. “

Les sept sites de vaccination de masse sont: Ashton Gate à Bristol, l’hippodrome d’Epsom à Surrey, l’Excel Centre où est basé l’hôpital Nightingale de Londres, le Centre for Life de Newcastle, le Manchester Tennis and Football Center, Robertson House à Stevenage et le Millennium Point de Birmingham.

Les nouveaux centres seront rejoints plus tard cette semaine par des centaines d’autres services hospitaliers et dirigés par des médecins généralistes, ainsi que par les premiers sites pilotes dirigés par des pharmacies, portant le total à environ 1200, a déclaré le NHS England.

(

Les hôpitaux sont sous pression alors que les cas montent en flèche

/ PA)

Une stratégie de déploiement de vaccins doit également être mise en place au Pays de Galles, établissant «une série de jalons» pour le moment où les gens se verront offrir un coup, selon le gouvernement gallois.

M. Zahawi a déclaré que le plan “exposera nos ambitions pour les semaines et les mois à venir alors que nous continuons à étendre notre programme à une vitesse vertigineuse, avec des stratégies pour soutenir chaque engagement”.

En Écosse, le jab Oxford / AstraZeneca est disponible dans plus de 1000 emplacements à partir de lundi.

Le nombre de patients atteints de Covid-19 à l’hôpital a atteint un niveau record en Angleterre, tandis que le bilan officiel des décès dus aux coronavirus pour le Royaume-Uni a dépassé 81000 ce week-end et que les cas confirmés en laboratoire ont atteint plus de trois millions.

Des chiffres distincts publiés par les agences de statistiques britanniques pour les décès pour lesquels Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès, ainsi que des données supplémentaires sur les décès survenus ces derniers jours, montrent qu’il y a maintenant eu 97000 décès impliquant Covid-19 au Royaume-Uni.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré à Andrew Marr Show de BBC One que les règles de verrouillage actuelles «pourraient ne pas être assez strictes».

Le professeur Peter Horby, président du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a décrit la situation actuelle comme étant «dans l’œil d’une tempête», ajoutant que s’il y a un signe que les mesures en place ne fonctionnent pas, «nous va devoir être encore plus strict ».

Les tests de coronavirus devraient également s’intensifier dans toute l’Angleterre cette semaine, avec des personnes asymptomatiques qui ne peuvent pas travailler à domicile devant être priorisées pour des tests rapides mis à la disposition de chaque autorité locale dans le cadre du programme de test communautaire.