Étape par étape, ajoutez des vidéos YouTube à WhatsApp à vos statuts | Pixabay

Vous avez sûrement trouvé une vidéo de Youtube que vous souhaitez partager avec tous vos contacts WhatsApp, mais vous ne savez pas comment le faire, suivez simplement ces étapes pour le mettre dans vos états, c’est quelque chose d’extrêmement simple.

Désormais, tous vos contacts WhatsApp pourront savoir quelles vidéos vous regardez sur la célèbre plateforme YouTube grâce à cet outil.

Sans aucun doute, l’application WhatsApp est l’une de celles que beaucoup utilisent pour pouvoir parler ou échanger des photos, des clips, des GIF, des autocollants, entre autres contenus multimédias.

Cependant, vos amis ou votre famille ont également la possibilité de voir vos goûts et vos préférences via le “Etat“de l’application.

Grâce au soi-disant “Statut”, en anglais, vous pouvez partager des photos et des chansons de vos artistes préférés, mais saviez-vous qu’il existe une possibilité de partager des vidéos YouTube sur WhatsApp? Si votre réponse est non, c’est l’astuce que vous attendiez.

Et c’est que bien qu’ils ne jouissent pas de la même popularité qu’Instagram, TikTok, Twitter ou Facebook, les états ne peuvent être vus que par les contacts autorisés sur votre appareil mobile, c’est-à-dire que si vous n’avez pas le numéro enregistré de l’autre personne, vous ne verrez pas ce que vous partagez.

La vérité est que faire cette astuce est assez simple, il vous suffit d’aller au statut dans WhatsApp et de cliquer sur l’icône “+” et d’ajouter ce que vous voulez, mais maintenant nous allons vous montrer comment mettre une vidéo YouTube.

Quelque chose de très important à mentionner est qu’il n’est pas nécessaire de télécharger la vidéo partagée sur le réseau Google, au contraire, vous n’aurez qu’à avoir les applications de WhatsApp et YouTube installé sur votre téléphone portable.

C’est extrêmement simple, vous devez d’abord vous rendre sur YouTube et trouver la vidéo que vous souhaitez partager. Plus tard, lors de la lecture de la vidéo, cliquez sur le bouton “Partager”. Une fois que vous avez fait cela, vous obtiendrez plusieurs options et cliquez sur WhatsApp. Lorsque l’application WhatsApp s’ouvre, vous pouvez choisir de partager la vidéo dans les états. Ensuite, l’URL et un aperçu de la vidéo que vous partagez seront collés. Et voila, vos amis pourront voir les vidéos que vous regardez à ce moment-là.

En fait, il y a quelques jours, nous avons également partagé avec vous comment vous pouvez placer la musique dans vos états de WhatsApp Et le meilleur de tous, vous n’avez pas besoin de télécharger un programme externe.

Après avoir posé votre téléphone portable sur une surface plane, ouvrez l’application WhatsApp. Maintenant, ouvrez le lecteur de musique de votre appareil mobile. Jouez la chanson ou le fragment de son dont vous souhaitez mettre le statut. Revenez à l’application WhatsApp et cliquez sur le bouton indiqué pour enregistrer la vidéo. Chaque fois que vous le souhaitez, arrêtez d’appuyer sur et vous aurez votre statut avec l’audio prêt à être partagé. Cliquez sur le bouton Soumettre, et il sera publié.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

N’oubliez pas que vous pouvez ajouter de la musique à partir d’applications telles que YouTube Music, Spotify, Deezer, Apple Music, entre autres.

Il est à noter que pour que cette simple astuce fonctionne, votre appareil mobile doit lire deux types d’applications en même temps, car vous pouvez ainsi écouter de la musique en arrière-plan tout en exécutant une application.

Par exemple, dans les appareils mobiles Samsung, il est extrêmement nécessaire d’utiliser ou de télécharger Sound Assistant pour contrôler le volume de votre appareil et au cas où vous ne pouvez pas faire ce type d’astuce, vous pouvez également l’utiliser via des programmes comme Kinemaster qui vous proposent l’édition de une vidéo verticale.

La vérité est qu’il ne fait aucun doute que l’application WhatsApp a des utilisations infinies, car en plus d’envoyer du texte, les utilisateurs peuvent partager des vidéos et des photos avec des contacts facilement et simplement et en fait ici dans Show News en permanence nous partageons tout ce que vous devez savoir sur cette célèbre application.

Cela peut vous intéresser: astuce Instagram pour télécharger vos photos depuis l’ordinateur