Étapes pour acheter sur WhatsApp sans quitter l’application | Pixabay

Cette fois, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir pour pouvoir acheter WhatsApp, son fonctionnement, les magasins disponibles et la sécurité des achats dans l’application, alors prenez note car cela vous intéressera sûrement.

Comme vous le savez peut-être, WhatsApp est la plate-forme de messagerie la plus populaire au monde et de nos jours, elle ne sert plus uniquement à communiquer avec d’autres utilisateurs, car nous devons accueillir chaleureusement le “chariot», Une fonction de achat au sein de WhatsApp qui en est venu à résister aux services de commerce électronique tels qu’Amazon et Mercado Libre.

Et c’est que si auparavant vous n’aviez pas besoin de quitter la maison pour effectuer l’achat, vous n’avez même plus besoin de quitter l’application WhatsApp directement, puisque vous pouvez demander une commande directement à partir d’une conversation.

Il est à noter que, comme il s’agit d’une fonction très nouvelle et bien sûr, il est très probable que vous ne sachiez pas très bien comment faire du shopping sur WhatsApp.

C’est pourquoi, pour mettre fin à tous les doutes possibles, nous avons fait ce guide complet dans lequel nous verrons comment fonctionne le shopping en WhatsApp, quels magasins sont disponibles et aussi la sécurité des opérations, entre autres aspects clés de l’outil.

De nombreuses rumeurs avaient circulé ces derniers mois sur l’intégration d’une fonction d’achat dans WhatsApp et des mois plus tard, tout était confirmé: WhatsApp allait ajouter le bouton d’achat direct pour tous les utilisateurs.

C’est ainsi que l’outil tant attendu est déjà officiellement arrivé sur la plateforme, ce qui nous a permis d’apprendre comment fonctionne un bouton pour révolutionner l’utilisation de cette application de messagerie populaire.

Ce que WhatsApp a fait a été d’ajouter le bouton du panier à WhatsApp Business, la version du service destinée aux entreprises et aux entreprises.

Malgré cela, n’importe quel utilisateur peut utiliser cette application, surtout maintenant qu’elle a des achats intégrés.

Après l’introduction de cette fonction, les entreprises qui souhaitent vendre leurs produits via WhatsApp devront télécharger un catalogue avec tous leurs produits et leurs prix respectifs, en plus d’activer l’option panier dans leurs comptes.

Ainsi, si vous entrez dans la conversation d’une entreprise et que vous cliquez sur le bouton magasin qui se trouve dans le coin supérieur droit, vous pourrez consulter l’intégralité de son catalogue.

Donc, si vous êtes intéressé par un produit, il vous suffira de sélectionner «Ajouter au panier» pour qu’il puisse être ajouté à votre panier. WhatsApp.

Lorsque vous avez terminé d’ajouter des produits au panier, cliquez sur le bouton du panier qui se trouve dans la zone supérieure droite pour voir tout ce que vous allez acheter.

Il s’agit d’une liste provisoire, vous pouvez donc toujours ajouter de nouveaux lecteurs ou supprimer des éléments qui ne vous intéressent plus.

Une fois l’achat sur WhatsApp terminé, cliquez sur le bouton Envoyer dans le coin inférieur droit pour envoyer toutes les informations sur votre achat au magasin, qui le recevra sous forme de message.

Cependant, vous avez encore le temps de modifier l’achat, puisque vous pouvez éditer le message que vous allez envoyer à la boutique et aussi puisque vous pouvez discuter avec le vendeur, vous pourrez en profiter pour consulter d’éventuels doutes sur ses produits.

Cliquez ici pour voir une vidéo plus détaillée de son fonctionnement.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente, le processus consiste uniquement à choisir les produits d’un magasin, à les ajouter à votre panier et à envoyer un message à l’entreprise avec les détails de votre achat.

