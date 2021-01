L’univers cinématographique Marvel s’agrandit de plus en plus grâce à Disney + et à ses nombreuses émissions de télévision de super-héros à venir, et maintenant la star de Training Day et The Purge, Ethan Hawke, a signé. Cependant, l’acteur vétéran ne joue pas un super-héros. Préparez-vous à voir Hawke jouer un méchant sur Moon Knight de Disney +!

Ethan Hawke aurait signé un accord pour jouer le méchant dans Moon Knight pour Disney +, selon THR en citant des sources. Bien que l’identité du méchant n’ait pas été révélée au moment de la rédaction de cet article, Hawke jouerait le méchant principal, ce qui suggère à la fois que les téléspectateurs verront beaucoup de Hawke dans la série et qu’il pourrait y avoir plusieurs méchants sur le chemin. .

En tant que méchant de Moon Knight, Ethan Hawke affrontera le vétéran de Star Wars, Oscar Isaac, qui incarne le titulaire de Moon Knight. Fait intéressant, ce n’est pas Disney mais plutôt un directeur de la photographie qui a finalement confirmé le casting d’Isaac. May Calamawy de la renommée de Ramy est également à bord, bien que son rôle n’ait pas encore été révélé.

Moon Knight ne faisait pas partie de la prochaine série MCU qui a été primée lors de la Journée des investisseurs Disney en décembre, mais elle envisage de commencer la production à Budapest en mars, ce qui pourrait signifier une première en 2022.

Plus à venir…