Bienvenue à Plathville, la star Ethan Plath et sa femme, Olivia Plath, sont toujours séparés de ses parents, Kim et Barry Plath, même s’ils vivent à moins d’un mile l’un de l’autre. Dans une interview avec PEOPLE, Olivia a révélé qu’ils restaient «sans contact» avec ses parents, qui n’ont fait aucune tentative de réconciliation. Dans un épisode de la série en novembre, Ethan, 22 ans, a décidé qu’ils avaient besoin d’un «espace en couple».

“Je sais que ça n’a pas encore été diffusé, mais je pense qu’ils l’ont taquiné qu’il y a un moment à la fin de la saison où Ethan parle à ses parents et leur fait savoir ce qu’il ressent à propos des choses. Et c’était un petite aventure assez sauvage en soi », a déclaré Olivia, 22 ans, à PEOPLE. “Mais pour le moment, nous avons juste décidé, vous savez, que nous sommes sans contact.” La décision de quitter les parents d’Ethan est venue après qu’ils ont cessé de le laisser rendre visite à ses jeunes frères et sœurs.

Welcome to Plathville a fait ses débuts à l’automne 2019 sur TLC et suit la famille Plath, qui vit dans une zone rurale du sud de la Géorgie. En plus d’Ethan, Kim et Barry sont les parents de Micah, 19 ans; Moriah, 18 ans; Lydia, 16 ans; Isaac, 14 ans; Ambre, 11; Cassia, 9 ans; et Mercy, 7 ans. Ils ont élevé leurs enfants dans une ferme de 55 acres sans accès à la technologie la plus moderne. Kim et Barry sont également les parents d’Hosanna, 21 ans, qui vit dans l’Ohio avec son mari, Timothy Nobel. Au cours de la deuxième saison de l’émission, les téléspectateurs ont appris les relations effilochées de la famille, car Micah et Moriah louent également une maison ensemble. Ethan et Olivia ont également révélé que leurs parents avaient emménagé dans une maison à quelques pâtés de maisons de la leur.

«Souvent, en voiture, nous empruntons un itinéraire différent de ce à quoi vous pourriez vous attendre parce qu’il y a quelques mois, j’ai appris que mes parents avaient déménagé au Caire», a expliqué Ethan, rapporte PEOPLE. «Et je me suis dit:« Vraiment? C’est un peu proche. Et j’ai découvert que la maison qu’ils avaient achetée se situait à environ trois pâtés de maisons – c’est à environ 0,3 km de notre maison. Je veux dire, je ne peux pas aller à l’épicerie ou aller au travail sans passer pratiquement devant . ” Olivia a dit qu’elle prenait même un itinéraire différent pour éviter de conduire par sa belle-famille.

Au début, Kim et Barry ont permis à Ethan et Olivia de rendre visite aux jeunes frères et sœurs d’Ethan, mais Olivia a déclaré qu’il y avait eu un changement soudain l’automne dernier. “Ça fait vraiment mal de ne pas pouvoir les voir. C’est vraiment difficile, et c’est très, très frustrant”, a déclaré Ethan dans un épisode de novembre. “J’ai beaucoup de frustration que j’essaie de gérer, par exemple, pourquoi ne suis-je pas autorisé à voir mes frères et sœurs sans surveillance?”

Cette semaine, Olivia a déclaré à PEOPLE que Kim et Barry n’avaient pas tenté de résoudre le fossé avec leur fils. “Quand Ethan est allé sans contact, ses parents ont essentiellement dit:” D’accord, nous sommes totalement d’accord avec ça “et n’ont fait aucun effort pour se réconcilier”, a-t-elle déclaré. Olivia a qualifié leur décision de «chose la plus saine et la meilleure pour nous», car elle leur a donné l’occasion de travailler sur leur relation. «Et je me concentre sur le changement de marque et mon entreprise et j’essaie juste de faire tout ce que je peux pour m’assurer que je suis en bonne santé et heureuse», a-t-elle déclaré.