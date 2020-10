Etsy est le dernier site de commerce électronique à supprimer les marchandises liées à l’organisation d’extrême droite Proud Boys, indiquant à The Verge que la vente de tels articles enfreint les politiques de l’entreprise interdisant «entre autres, la haine contre les identités protégées. [and] tenter d’inciter à la violence contre des individus ou des groupes. »

Merchandise for the Proud Boys a attiré une nouvelle attention suite au refus du président Donald Trump de dénoncer le groupe et d’autres milices suprémacistes et de droite blanches lors du débat présidentiel de la semaine dernière. Au lieu de cela, Trump a dit au groupe de «prendre du recul et de se tenir prêt» – une déclaration qui a été rapidement adoptée comme une approbation par les membres et collée sur des t-shirts, des sweats à capuche, des casquettes et d’autres articles.

Les sites ont rapidement commencé à supprimer des éléments avec la phrase de Trump «prendre du recul et se tenir prêt»

Comme l’a rapporté Vice jeudi dernier, de nombreux détaillants, dont Amazon, Teespring et Ebay, ont rapidement agi pour supprimer les produits affichant ce slogan, mais la publication a déclaré qu’Etsy «n’a pas suivi» immédiatement. Les ventes de marchandises Proud Boy sur Etsy ont également été signalées par le journaliste Ryan Broderick dans son bulletin d’information Garbage Day, qui a déclaré que la société l’avait contacté après la publication pour lui dire qu’elle supprimait les articles.

Un porte-parole d’Etsy a confirmé la même chose à The Verge, en déclarant dans un communiqué: «Les vendeurs sur Etsy acceptent de suivre nos politiques, qui interdisent, entre autres, la haine contre les identités protégées, les tentatives d’incitation à la violence contre des individus ou des groupes. Nous surveillons activement le site et examinons et supprimons les marchandises qui enfreignent nos politiques. “

La recherche de «garçons fiers» sur Etsy révèle désormais principalement des produits condamnant le groupe ou reprenant le nom de l’organisation. Image: Le Verge

La recherche de l’expression «garçons fiers» sur Etsy montre maintenant principalement des produits destinés aux parents (comme un t-shirt avec l’expression «Mère folle de quelques enfants stupides»), ou des articles explicitement anti-Proud Boys, ainsi que des LGBTQ- marchandise à thème reprenant le nom des «fiers garçons». Cela fait suite à une réaction aux commentaires du président sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs LGBTQ sur Twitter ont inondé le hashtag «#proudboys» de photos d’hommes et de couples gays.

La marque de vêtements Fred Perry a également dû se distancer du groupe après l’adoption de l’emblématique chemise de tennis noire et jaune et du logo couronne de laurier de la marque par les membres de Proud Boys. Fred Perry a arrêté de vendre ce vêtement aux États-Unis à partir de septembre 2019, affirmant qu’il était «incroyablement frustrant» de le voir associé au groupe d’extrême droite.

Bien que les Proud Boys aient souvent essayé de se présenter comme une organisation dominante, le groupe a des liens étroits avec le mouvement suprémaciste blanc. Le fondateur des Proud Boys, Gavin McInnes, a eu des comptes interdits sur YouTube, Facebook et Twitter, tandis que Facebook a supprimé un certain nombre de groupes associés aux Proud Boys.