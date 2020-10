Eugenio Derbez et ce que vous ne saviez peut-être pas sur ses enfants | Instagram

Peut-être qu’à un moment de votre vie, vous vous êtes demandé quels étaient les noms complets des enfants de Eugenio DerbezComme vous le savez bien, chacun d’entre eux est le fils d’une femme différente donc cela attirera probablement votre attention sur leurs noms complets et c’est quelque chose que vous ne saviez pas.

Certes, lorsque vous entendez le nom d’Eugenio Derbez, certains de ses personnages les plus caractéristiques tout au long de sa carrière viennent immédiatement à l’esprit, mais en même temps, vous vous souvenez de sa famille qui a également fait partie de sa carrière, non seulement comme soutien dans certains Croquis mais parce qu’ils ont également eu l’occasion d’exceller dans les projets de célébrités.

Eugenio Derbez est devenu aujourd’hui l’un des plus grands représentants de la comédie au Mexique, réussissant également à Hollywood, bien qu’il le fasse un peu plus lentement car ce marché compte de nombreuses célébrités qui se consacrent à la comédie, mais il peut On dit qu’il a fait une percée.

Peut-être que tu ne savais pas mais Eugenio Derbez Il est le fils de la défunte actrice Silvia Derbez, il a lui-même décidé d’adopter le nom de famille de sa mère comme nom de scène et de laisser de côté son nom de famille paternel, Gonzalez.

Par coïncidence, ses quatre enfants ont adopté cette coutume et utilisent également le nom de famille Debez, pour s’identifier comme les enfants du protagoniste de «Les retours ne sont pas acceptés».

Tout au long de sa carrière, Eugenio Derbez a également été caractérisé par le fait qu’il était une personne très coquette avec les femmes, pas pour rien, il a quatre enfants avec des femmes différentes et même si au début on dit qu’il n’avait pas de très bonnes relations avec ses trois premiers enfants, Au fil des ans, ils ont appris à s’aimer et à valoriser tout ce qu’ils ont ensemble.

Il y a quelques mois, nous avons eu l’occasion de nous voir dans une émission de téléréalité intitulée “En voyage avec les Derbez”, où toute la famille partait en vacances dans un endroit paradisiaque pour profiter de quelques jours en famille bien mérités, mais tout n’était pas agréable. Ils ont montré leur personnalité, ce qui les a probablement laissés quelque peu fragiles au public et à eux-mêmes.

Ses trois enfants aînés ont eu l’opportunité de collaborer à différents projets mais en même temps l’opportunité de lancer le leur, dans lequel ils ont eu beaucoup de succès, vous serez sûrement intéressé à en savoir un peu plus sur eux.

un

Aislinn González Michel

Aislinn est la fille aînée d’Eugenio Derbez, il a affirmé qu’elle “c’était la meilleure chose qu’elle ne voulait pas lui arriver”, à des occasions constantes nous les avons vus se disputer et plaisanter, leur relation est également très aimante, on dirait une “grande fille”.

L’actrice est également un mannequin de renom qui a participé à de grands projets cinématographiques, dans certains cas elle l’a fait avec son père.

deux

Vadhir Derbez Alejandro González Torres Prince

Ses frères et son père affirment que Vadhir est celui qui a hérité de tous les talents de la famille, il sait danser, chanter et jouer, beaucoup ont critiqué la famille Derbez (en plaisantant) car ils sont constamment apparus dans les films soit dans projets connexes ou individuellement.

3

José Eduardo Eugenio González Martínez del Río

Peut-être des quatre noms des enfants d’Eugenio Derbez, celui de José Eduardo est celui qui retient le plus l’attention.

Curieusement, son nom n’inclut pas les noms de famille Derbez ou Ruffo, il est également le fils de Victoria Ruffo, l’une des actrices les plus reconnues, réussies et aimées de tout le Mexique, connue pour avoir une grande facilité à pleurer dans les scènes de telenovela.

4

Aitana González Sánchez

La plus jeune fille d’Eugenio Derbez et d’Alessandra Rosaldo, la petite Aitana dont le père possède l’immense ressemblance avec sa grand-mère Silvia Derbez.

Dans son cas, malgré le fait que sa mère, l’actrice et chanteuse, ancienne membre du groupe “Sentido Opuestos”, porte un nom artistique différent, elle a été enregistrée sous le nom d’Alessandra Sánchez Barrero.