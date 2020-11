La pandémie de Covid-19 est à un point d’incertitude en raison des hauts et des bas dans les différents pays du monde. Cette situation a impacté l’acteur mexicain Eugenio Derbez, qui a déploré la manière dont les États-Unis, sous l’administration de Donald Trump, gèrent cette maladie.

Dans la nation des étoiles et des rayures, plus de 11 millions de cas et 245000 décès se sont accumulés, mais la courbe de contagion a retrouvé les niveaux qu’elle avait en avril, c’est pourquoi le comédien a également parlé à travers ses histoires de Instagram.

Derbez a commenté que dans le voisin du Mexique, le record d’infections a été battu pour la cinquième journée consécutive, tandis que le pic d’infections est le même qu’en avril.

Cependant, l’un des points qui l’a le plus attristé est que la nouvelle administration Biden, avec “un nouveau plan pour essayer de faire quelque chose pour remédier à cette situation, ne la laisse pas entrer” car l’administration actuelle ne permet pas la transition.

“Ils ne permettent pas la transition parce que Trump fait une crise de colère, et pendant que cela se produit, beaucoup de gens meurent”, a déclaré le réalisateur et protagoniste du film “No Returns Accepted”.

Et bien que ce qui précède ait été l’un des points les plus répréhensibles, ce qui a causé plus de surprise à Eugenio Derbez était le nombre de personnes dans les rues manifestant en faveur de l’actuel président américain, qui a assuré que Joe Biden avait remporté les élections en faisant piège.

Dans les vidéos suivantes que l’acteur mexicain a partagées, tous les manifestants sont vus avec des banderoles dans lesquelles le soutien à Donald Trump est lu. Certains portaient des masques faciaux, mais beaucoup d’autres n’en portaient pas, à qui l’interprète a adressé le message «portez des masques faciaux».