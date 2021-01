Eugenio Derbez pense à la suspension du compte de Paty Navidad | INSTAGRAM

Bien que, tout au long de son confinement social en raison de la contingence sanitaire mondiale, l’actrice Paty Navidad soit restée dans l’œil de l’ouragan pour ses déclarations inhabituelles pleines de conspirations, vendredi dernier, c’était la cerise sur le gâteau.

Ce même jour, c’est que l’application de Twitter a suspendu son compte pour avoir enfreint les règles du réseau social, ceci après avoir exprimé son soutien aux émeutes qui ont eu lieu au Capitole des États-Unis, en raison de toute l’affaire médiatique, puisque Noël a toujours montré son fidèle soutien à l’ancien président et homme d’affaires du pays voisin.

Au milieu de la polémique, Eugenio Derbez a plaisanté sur la situation que vit l’actrice mexicaine et a même publié un tweet controversé, clairement à travers son compte officiel du réseau Blue Bird, où le célèbre et charismatique comédien Eugenio Derbez Il a partagé une capture d’écran montrant la suspension du compte de l’actrice Paty Navidad et a ajouté un message la comparant à The Grinch.

Le texte était le suivant: «À tel point que ‘The Grinch’ a tenté de mettre fin à Noël … et c’est Twitter qui l’a mis fin», a déclaré Eugenio Derbez, et comme cela arrivait déjà, Blague L’humoriste mexicain a libéré des opinions partagées sur Twitter, comme tout autre problème qui se produit sur le réseau.

De même, certains internautes ont soutenu le producteur et ont ajouté que Paty Navidad partageait des informations invérifiables: “Cette femme est ignorante”, “Une chose est la liberté d’expression et une autre est de mal expliquer comment cette femme l’a fait et affirmant également qu’elle est guérie avec leurs thés à la goyave et à l’aspirine, il n’y a pas de remède et il est très délicat de dire que ça existe, ils sont palliatifs que certains ne servent pas les autres, donc l’annulation, il y a des règles », était l’un des textes d’un utilisateur.

Ce sont même d’autres personnalités publiques de l’application qui se sont félicitées de la suspension du compte de l’actrice, car selon certains, c’était «pour le bien de l’humanité et de la science», en référence à toutes ces époques dans lequel Patricia a tenté de discréditer tout ce que les laboratoires ont fait pour lutter contre la maladie médiatique.

Cependant, un autre utilisateur a répondu comme suit: «N’entre pas dans ce jeu de diffamation, qui que ce soit il y a la liberté d’expression car il y a des réseaux sociaux sinon quel sens auraient-ils, quoi que ce soit et si on laisse ça alors à beaucoup devraient nous bloquer et plus encore si je n’aime pas votre commentaire je n’ai pas le droit de vous fermer ».

De son côté, l’actrice n’a pas tardé à réagir alors qu’elle se tournait vers Twitter pour ses publications controversées, et via Instagram, Paty Navidad a partagé une vidéo avec un message dans lequel elle assure qu’après avoir suspendu son compte Twitter, elle a censuré et «Réduit» son droit à la liberté d’expression.

«Le mensonge n’est pas censuré, seule la vérité souffre de la censure et ne doit pas être célébrée! La censure est forte et contre tous ceux qui n’obéissent pas ou n’essaient pas de penser par eux-mêmes », écrit-elle, très sûre de ses propos.

“Ceux qui se réjouissent aujourd’hui de la réduction des droits et libertés de certains d’entre nous, demain ils pleureront pour les mêmes raisons et la souffriront peut-être d’une manière pire, ce qui approche pour le monde est une hécatombe contre l’humanité, d’une dictature tyrannique et cruelle par la technologie et la numérisation. “

“L’humanité ne sera guère libre car la liberté signifie éveiller la conscience et être responsable et la plupart des gens craignent la responsabilité, ils apprécient le confort et la commodité de ne pas penser”, a-t-il conclu.

Il semble que Patricia Navidad continuera à donner de quoi parler et continuera sûrement à rester fidèle à ses pensées, car il y a un peu plus d’une demi-heure, elle a notifié qu’un nouveau compte Twitter a été créé, garantissant qu’il ne peut pas être réduit au silence.